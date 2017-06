La ONCE reivindica el legado de Camarón plasmando su imagen en cinco millones y medio de cupones del 2 de julio

Etiquetas

La ONCE reivindica el legado de Camarón dedicando al artista el cupón del sorteo de fin de semana del domingo 2 de julio en el marco del XXV aniversario de su fallecimiento.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, han presentado este miércoles la imagen de este cupón a su viuda, María Dolores Montoya 'La Chispa', y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en un acto que ha tenido lugar en la casa natal del cantaor, según ha informado la ONCE en una nota.

La entidad ha destacado que se realizarán cinco millones y medio de cupones que llevan como fondo la imagen de la escultura sentada del maestro, obra de Antonio Mora, que se encuentra en la plaza de Juan Vargas, con un cielo de fondo en el que aparece el texto 'Leyenda Camarón 25' y el logo del Ayuntamiento de San Fernando.

Cristóbal Martínez ha destacado que este cupón es "un orgullo para la ONCE porque visualiza en toda España el patrimonio que constituye la figura de Camarón, un hombre imprescindible para comprender el cante jondo de la segunda mitad del siglo XX".

El delegado de la ONCE ha indicado que "Camarón derribó barreras y traspasó las fronteras del flamenco en su afán de hacer de este arte un género más asequible para todos los públicos, más accesible, con menos barreras, más universal si cabe". Por ello ha insistido en que "ya no se puede entender el flamenco de hoy sin la obra de Camarón, un artista, un arte que comenzó siendo la vanguardia del género en su tiempo para convertirse ya en uno de sus grandes clásicos. Hoy una leyenda viva, y además, un gitano de pura raza, orgulloso de su ser", ha destacado.

María Dolores Montoya ha asegurado que el cupón "es un honor para la familia", porque "es mucha la ilusión que da el cupón a mucha gente y para la familia es un honor que aparezca ahí". A juicio de 'La Chispa', la figura de Camarón se hace más grande con el paso del tiempo. "Cuanto más tiempo pasa, más le quieren y mejor canta".

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando ha agradecido a la ONCE esta iniciativa. "Siempre que San Fernando ha pedido algo a la ONCE ha colaborado y hemos encontrado apoyo", ha dicho Cavada, quien ha definido esta presentación como "un día importante porque nos permite llegar al máximo número de personas y una proyección divulgativa a través de una entidad que es referente en este país".

Cavada ha asegurado que la casa natal de Camarón, el próximo museo de Camarón en la localidad, el futuro museo de flamenco de Jerez y el de Paco de Lucía de Algeciras, constituyen "un triángulo magnético del ámbito flamenco difícil de igualar como expresión más significativa de nuestra tierra y un revulsivo económico y turístico de esta ciudad por la pasión que despierta el flamenco en todo el mundo".