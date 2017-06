La fiesta del Orgullo llegará a los barrios de la periferia con 3 marchas y actividades en 10 distritos

Etiquetas

La fiesta del Orgullo LGTBI llegará a los barrios de la periferia con tres marchas que partirán el próximo 1 de julio hasta el centro para reivindicar la visibilidad del colectivo en esas zonas y con cientos de actividades que tendrán lugar en diez distritos de la capital.

En concreto, se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) junto a otras organizaciones críticas con los "grandes fastos" y el "centralismo" de la celebración del Orgullo Gay, que este año acoge el WorldPride.

"La iniciativa surge en 2016 porque estábamos perjudicados por el silencio y decidimos que teníamos que salir a la calle y celebrar lo que nosotros somos", ha dicho un portavoz de la plataforma Orgullo de Periferia, Tristán Duniel, durante la presentación de la iniciativa, donde ha añadido que "quedarse sólo en el centro no es una política expansiva".

"Existen problemas de diversidad en la periferia y esto no se soluciona sólo con hacer todos los años la misma fiesta del Orgullo", ha criticado Tristán, al tiempo que ha indicado que "van a estar ahí para quedarse".

Por su parte, la portavoz del colectivo Arganzuela Entiende, Julia Cañamero, ha mostrado su "satisfacción" porque "todo el trabajo que hicieron el año pasado no se ha perdido". Sin embargo, Cañamero ha insistido en "la necesidad de ser libres y visibilizar que en los barrios de la periferia también se dan muchos problemas".

La portavoz de la FRAVM, Silvia González, ha recriminado que "el pasado año no se preocupó nadie de lo que pasaba en la periferia". No obstante, ha asegurado que "algunos colectivos LGTBI han apoyado la iniciativa", al tiempo que ha detallado que "el Ayuntamiento de Madrid no ha puesto ningún tipo de impedimento".

"Lo que queremos es salir y que se nos vea también en los barrios", ha indicado la drag queen Reina, que considera "muy importante" que se sepa que "en los barrios hay personas que están viviendo una realidad diferente a la convencional". "Hay una realidad en la periferia y queremos visibilizarla", ha añadido Reina.

Este año se repetirá la I Marcha de la Diversidad LGTB Sur, que recorrió Villaverde, Usera y Arganzuela antes de unirse al desfile oficial del Orgullo, junto con otras dos que partirán de los distritos Latina y Fuencarral-El Pardo.

Todas las marchas llegarán a la Plaza del Museo Reina Sofía a la altura del número 3 de la calle Bustillo.

EXPOSICIONES, CONCIERTOS, PASACALLES Y CONFERENCIAS

Las actividades se desarrollarán en los distritos de Usera, Puente de vallecas, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Villaverde, Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Carabanchel-Latina.

En Usera las actividades comenzarán el 28 de junio con un pasacalle y un pregón y un concierto de la banda municipal Maestro Barbieri. Seguirán el jueves 29 con varias conferencias sobre la LGTBIfobia y la vulnerabilidad de la salud del colectivo. Continuarán el viernes con un coloquio y una actuación de danza de la mano de la compañía Terpsicore.

Para finalizar el sábado 1 de julio tendrá lugar la marcha que partirá desde la parada de Metro San Fermín-Orcasur, un concurso de tortillas y la proyección de la película temática LGTBI.

En Puente de Vallecas, el sábado 28 de junio tendrá lugar el izado de la bandera LGTBI en la Junta Municipal de Puente de Vallecas y una manifestación vecinal que partirá desde Puente de Vallecas hasta Bulevar.

El jueves 29 habrá una sesión de cine más un coloquio en el Ateneo republicano de Vallekas. Continuarán el viernes con una verbena en el mirador del parque de las Siete Tetas, y finalizará el sábado con la marcha.

En Villa de Vallecas, tendrá lugar la izada de bandera el día 28 de junio, y el viernes habrá cuentacuentos sobre temática LGTBI, un acto poético en homenaje a la Generación del 27, un concierto de Alicia Ramos y la actuación de 'Electrocharanga'. Las actividades finalizarán el sábado con una manifestación que partirá desde Congosto hasta el Paseo Federico García Lorca.

Por su parte, Ciudad Lineal acogerá el jueves 28 de junio un pasacalles para decorar el barrio con banderines; Fuencarral-El Pardo albergará el 28 una jornada sobre géneros y sexualidades diversas, la izada de bandera LGTBI y una lectura de manifiesto y la proyección de una película; Tetúan acogerá el viernes 30 un show artístico en la discoteca Deluxe; y Carabanchel-Latina llevará a cabo el 28 de junio la izada de la bandera en la Junta Municipal.

VILLAVERDE, ARGANZUELA Y MONCLOA-ARAVACA

Por último, el distrito de Villaverde acogerá el mismo jueves 28 el acto de izada de la bandera LGTBIQ en la Junta de Distrito y la charla 'Desmontando Tópicos' en el centro socio-cultural San Cristóbal de los Ángeles; en Arganzuela tendrá lugar el izado de bandera el jueves 28 en la Casa del Reloj y por último, el distrito de Moncloa-Aravaca acogerá el 26 de junio una charla sobre la infancia y adolescencia transexual en las aulas.

Moncloa-Aravaca será el único distrito que continúe con la actividades tras la fiesta del World Pride. Así, el día 6 de julio habrá una charla sobre diálogos abiertos sobre masculinidad femenina con proyección de fragmentos del corto Tomboys en el centro cultural Julio Cortázar y el 21 de octubre habrá un homenaje a Cristina Ortiz Rodrígues 'La Veneno' con la colocación de una placa en el Parque del Oeste.