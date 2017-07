PP exige a Junta que "apueste de verdad" por Museo de Málaga abriendo las tardes de verano y activando servicios

Etiquetas

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha pedido este viernes a la Junta, responsable de la gestión del Museo de Málaga, que "apueste de verdad por este espacio cultural, abriéndolo por las tardes durante el verano y activando todos los servicios comprometidos, creando de este modo empleo, en lugar de destruirlo".

Así lo ha exigido España junto al parlamentario andaluz Antonio Garrido, reivindicando que, "tras una inversión de más de 40 millones por parte de Gobierno central y el clamor ciudadano para la apertura de este museo, no es de recibo que se mantenga cerrado por las tardes en plena temporada alta, cuando hay otras pinacotecas en la comunidad que sí disponen de horario vespertino".

España, que ha recordado que el Defensor del Pueblo andaluz se ha sumado a esta reclamación incoando una queja formal de oficio, ha cuestionado al Gobierno andaluz "por qué el Museo Picasso, que dispone de la mitad de espacio, cuenta con casi el doble de presupuesto y de personal trabajando".

De este modo, la diputada popular ha exigido la puesta en marcha de "todos los servicios comprometidos con la cesión del museo y que, siete meses más tarde, aún no han sido activados, como la biblioteca, el bar, la cafetería, el programa educativo y las muestras temporales".

Además, ha añadido que "tampoco se ha realizado una campaña de promoción para dar a conocer esta infraestructura cultural, pese a que el PP así lo solicitó seis meses antes de su apertura", ha recordado.

España ha explicado que "el Museo de Málaga dispone de 17.000 fondos bibliográficos que no se pueden consultar porque no hay biblioteca, ni tampoco existe un programa educativo permanente, ni material específico para la visita de escolares, como es habitual en otros espacios similares", ha lamentado.

"Siete meses más tarde, tampoco sabemos nada de la cafetería que va en la planta baja, ni del restaurante de la planta alta y lo que es peor, no se ha iniciado el concurso público para la adjudicación de ambos servicios", ha criticado.

"Pero no es lo único", ha continuado, ya que "la pinacoteca dispone de 500 metros cuadrados de salas reservadas para exposiciones temporales que están vacías y sin uso", ha apuntado, indicando que "la Administración andaluza no ha dado a conocer ninguna programación más allá de los fondos permanentes". "El Museo Picasso sí contó con una gran campaña de promoción en 2003 para publicitar su apertura, cosa que este espacio cultural no ha tenido", ha insistido.

España ha considerado que "la Junta ni está ni se la espera, ya que está cerrada por vacaciones, como demuestra el mal funcionamiento de éste y otros equipamientos, como los centros de salud". "Basta ya de ninguneo y de jugar con los intereses de Málaga", ha criticado.

Ha recordado al consejero de Cultura "que ya no es portavoz del equipo de gobierno socialista en la Junta" y le ha trasladado su petición para que "el Museo de Málaga abra por las tardes en verano y se pongan en marcha sus equipamientos, generando empleo y riqueza en la ciudad y en la provincia", alegando que, "si hace falta, volveremos a la calle para exigir que se le dé la dignidad que este museo merece".

SEDE DE LA ACADEMIA DE SAN TELMO

Por su parte, el parlamentario 'popular' Antonio Garrido ha manifestado que "esto no es cuestión de política, sino de interés", apuntando que "todos los museos dependientes del Gobierno abren sus puertas por las tardes salvo rara excepción".

Además, ha recordado que en Andalucía "el Museo de Almería sí tiene horario vespertino", afeando a la Junta que "no tenga una estrategia global para gestionar los 27 museos, lo que carece de lógica administrativa y política", ha advertido.

Garrido, que ha achacado esta situación a "una falta de eficacia y previsión", ha subrayado que no existe aún un catálogo general del museo para su difusión, apuntando a la Junta que "aplique la transversalidad que tanto predica, pues el interés cultural y turístico de este espacio es obvio".

Por último, el parlamentario 'popular' ha recordado que "aquí también tiene su sede la Academia de Bellas Artes de San Telmo, que aún está esperando poder entrar", indicando que "son detalles que demuestran la voluntad política y la desidia de la Junta", calificando de "barbaridad que Málaga disponga de una de las mejores instalaciones museográficas de España y no disponga de ellas al 100 por cien".