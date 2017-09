PP lamenta que el gobierno de Espadas siga "dejando morir" la cultura en la capital

Etiquetas

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha lamentado este domingo que "tras las vacaciones, el alcalde la ciudad, Juan Espadas (PSOE), sigue dejando morir la cultura en la capital hispalense fruto de la falta de gestión e ineficacia de su equipo de gobierno, por lo que esta desatención está provocando la pérdida de cultura en nuestra ciudad".

Según informa la formación popular en una nota, Sánchez Estrella ha destacado "la falta de actualización que sufre la página web del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS), lo que pone de relieve la escasa programación cultural que está poniendo en marcha el gobierno de Espadas, que parece que está dejando morir la cultura de nuestra ciudad". "Más de tres meses de vacaciones en actividades culturales es demasiado para Sevilla", ha añadido.

En este sentido, la edil ha explicado que "la agenda de la web se encuentra desactualizada, con una programación que ya ha terminado o simplemente no existe", añadiendo que "también el contenido de los apartados temáticos están anticuados con actividades de años anteriores o programas que han sido paralizados por el gobierno socialista".

Así, la portavoz adjunta ha detallado que "en la agenda todavía aparece el programa 'Sevilla Distrito de las Artes', que ya no existe o, igualmente, que del resto de los espacios, Casino, Santa Clara, CAS, Centro Cerámica de Triana y Castillo de San Jorge no aparece información, como si no existieran".

"Da vergüenza abrir la página del Antiquarium, ya que aparece información de una actividad de septiembre de 2016, hace ya un año, algo que también ocurre en la página de la Sala Turina, donde pone en la agenda un destacado que comienza la programación el próximo 29 de septiembre y cuando abres la información es de junio", ha censurado Sánchez Estrella, quien ha continuado indicando que "la sección del Casino de la Exposición está todavía informando en septiembre de 2016".

"En el caso de la programación en el Teatro Lope de Vega es lamentable, ya que estamos a 14 de septiembre y todavía no se pueden comprar las entradas ni los abonos de la temporada que comienza en octubre", ha señalado la concejala popular, que ha reiterado que "nos parece realmente incomprensible esta situación, que ya denunciamos en febrero pero, como viene siendo habitual, el gobierno del señor Espadas hace caso omiso y no hace nada por solucionar estos problemas, lo que demuestra su falta de interés".

Asimismo, Sánchez Estrella ha reseñado que "da la sensación, a las pruebas nos remitimos, que el gobierno municipal está dejando morir el ICAS y, por tanto, la cultura municipal, fruto de la falta de gestión, ineficacia y desatención del señor Espadas y su equipo".

Para la portavoz adjunta, "lo más grave de este asunto es que el gobierno de Espadas anunció un plan de comunicación de 120.000 euros para difundir la programación cultural de Sevilla, y viendo el estado de la web nos preguntamos qué ha pasado con ese plan y si se ha gastado el dinero, o bien si está fallando la comunicación en la web o lo que ocurre es que no hay actividades ni programación, aunque las evidencias demuestran que el Ayuntamiento no está apostando por la programación cultural propia".

De igual modo, la popular ha reincidido en que "la web del ICAS, a pesar de que Espadas anunció un plan de comunicación para difundir la programación cultural de 120.000 euros, apenas tiene actividad y los contenidos están desfasados, un fiel reflejo de la escasa programación cultural propia del Ayuntamiento".

"Desde el Grupo Popular vamos a solicitar ver el expediente para ver cómo han gastado esos 120.000 euros, ya que no hay nada hecho de lo prometido y la programación cultural en lugar de mejor está peor", ha apostillado Sánchez Estrella, quien ha concluido diciendo que "los ciudadanos no tienen culpa de las indecisiones políticas y la falta de gestión y planificación del gobierno de Espadas".