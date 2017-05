Participa prevé tratar el viernes con Muñoz "la realidad" de las cuentas de la Bienal dados los "impagos"

Etiquetas

Susana Serrano tiene "bastantes dudas de que la taquilla haya obtenido lo que se refleja en el documento"

La portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, prevé reunirse el viernes a las 14,00 horas con el concejal de Cultura, el socialista Antonio Muñoz, al objeto de tratar, con la documentación sobre la mesa, "las realidades" de la última edición de la Bienal de Arte Flamenco, en lo referente a los ingresos por taquilla, los convenios y los gastos, entre otros aspectos.

A tal efecto, media en el asunto una pregunta promovida por Participa en la comisión de ruegos, preguntas e interpelaciones, en demanda de información sobre "las cuentas de la Bienal en el último año", con demanda de información precisa sobre "la relación de ingresos, gastos con conceptos e importes y los resultados".

Con relación a dicha pregunta, a medios del pasado mes de marzo, la dirección de la Bienal de Arte Flamenco contestaba a través de un documento de dos páginas recogido por Europa Press, en el que se reflejan ingresos por valor de casi 1,62 millones de euros, incluyendo 678.952 euros por taquillas, además de subvenciones y patrocinios, y gastos por la misma cuantía, en materia de producción o alquileres, entre otros aspectos.

"IMPAGOS"

"En relación al resultado de la ejecución económica (...), se ha producido con equilibrio financiero, dentro de los parámetros presupuestarios previstos", expone el documento de respuesta. Pero como avisa Susana Serrano en declaraciones a Europa Press, tantos meses después de la edición 2016 de la Bienal de Arte Flamenco persisten "los impagos" a profesionales del sector de la cultura contratados para el evento, toda vez que Participa tiene "bastantes dudas de que la taquilla haya obtenido lo que se refleja en el documento".

Y dado que Participa esperaba una información "más detallada", más allá de un documento de sólo dos páginas, Susana Serrano ha expuesto que prevé reunirse el viernes con el concejal de Cultura, para "ver conjuntamente", con la documentación sobre la mesa, "las hojas de taquilla, los convenios cumplidos o no, qué se ha ganado y qué no, qué se ha pagado y qué no", es decir "la realidad de las cuentas".

Y es que según Serrano, es necesario que haya "transparencia" en las cuentas de la Bienal, porque dado que la cultura no debe entenderse a través de meros criterios de rentabilidad, si la edición de 2016 de la Bienal de Arte Flamenco "ha sido deficitaria", no debe haber problemas en "decirlo". Y sobre todo, según insiste, es necesario tanto "clarificar" las cuentas, como resolver los "impagos" que padecen los profesionales.