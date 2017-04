La Pasión de Alozaina vuelve a representarse este Viernes Santo en las calles del municipio

Etiquetas

Un grupo de jóvenes recuperó la tradición de interpretar la vida de Jesús en vivo

El municipio malagueño de Alozaina lleva a cabo su tradicional representación de La Pasión, un evento que conmemora su 30 aniversario, con una representación por las calles este Viernes Santo, en la que participan unos 60 actores no profesionales de la localidad recreando el hecho religioso de la vida de Jesús.

El pasado Sábado de Pasión y Domingo de Ramos se escenificó la edición número 30 de La Pasión de Alozaina, pero para conmemorar su tercera década volverán a escenificar una gran parte de la representación, en la que también participan unas 15 personas para el sonido, vestuarios y decorado, entre otros, en las calles del pueblo tal como se hiciese en sus orígenes este Viernes Santo a mediodía desde la plaza del pueblo.

Los vecinos y visitantes se convertirán así improvisadamente en el pueblo hebreo que seguía a través de la Vía Dolorosa, camino del Gólgota, donde será crucificado.

Así, el Viernes Santo de 1987 ningún vecino de Alozaina esperaba que un grupo de adolescentes de entre 15 y 16 años salieran a la calle teatralizando escenas de la pasión de Jesucristo.

Carmen Bravo, vecina de la localidad, ha explicado que "algunos no sabíamos que era lo que veíamos. Recuerdo que me emocioné mucho al ver que le pegaban. Estas imágenes me recordaron a mi madre, que me contaba que cuando ella era joven alguna gente del pueblo hacia esto mismo en la iglesia".

A lo largo de estos 30 años La Pasión de Alozaina ha ido cambiando para "mostrar esta historia que todos conocemos, desde distintos puntos de vista", detallando que se han ido introduciendo personajes no bíblicos "para enriquecer la historia, hemos usado fórmulas distintas para explicar la vida de Jesús y las circunstancias que lo rodearon", ha explicado a Europa Press, José Miguel Sepúlveda, que junto a Ana Rodríguez y a Simón Navarro, director de teatral, continúan desde los orígenes de esta peculiar representación.

Sepúlveda, quien a lo largo de estos años ha escenificado varios papeles, entre otros, Judas, Anás, Caifás y ahora encarna a Pilatos, ha explicado que en 2007 dejaron de teatralizar La Pasión en las calles para llevarlas al interior del pabellón de deportes del municipio el cual lo convierten para la ocasión en un gran teatro "por necesidades escenográficas y porque queríamos evolucionar y potenciar la representación en otros aspectos".

"Este nuevo espacio escénico nos permite jugar con sombras, con los claroscuros, efectos de lluvia sobre las cruces, humo o viento, ambientación musical y trabajar mejor a los personajes para seguir sorprendiendo al público", ha continuado.

Durante estos 30 años han pasado varias generaciones por este grupo de La Pasión. Ahora son padres e hijos los que se suben al escenario para contar esta historia que todos conocemos, pero que, según Sepúlveda, "intentamos hacerla cada año nueva a través de textos y situaciones que desarrollamos a raíz de la realidad de la sociedad de aquellos convulsos años en los que vivió el mesías".

"La Pasión de Alozaina se ha convertido en un referente cofrade y cultural de la comarca de la Sierra de las Nieves", ha sostenido Sepúlveda, al tiempo que ha añadido que "son muchos los vecinos de los pueblos adyacentes que acuden cada año a disfrutar de este teatro en el que todos los actores son vecinos de Alozaina".