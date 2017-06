Pernod Ricard celebra la 7ª edición de Responsib'All Day

Etiquetas

Pernod Ricard refuerza cada año, desde 2011, el significado y la envergadura de sus compromisos en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad, reflejados en su jornada 'Responsib'All Day'. El año 2017 no es una excepción y, hoy 1 de junio, el Grupo ha celebrado la 7ª edición consecutiva de esta jornada.

Por un día, 18.500 empleados, repartidos por todo el mundo, han aparcado por un día sus tareas cotidianas, para apoyar a sus comunidades locales a través de más de 100 iniciativas en todo el mundo. Las 87 filiales de Pernod Ricard se han centrado en cómo "convivir mejor" con las comunidades que les rodean, uno de los pilares de su modelo de Responsabilidad Social.

En España, Pernod Ricard Bodegas ha buscado en esta ocasión crear un vínculo con la comunidad, conviviendo con personas con discapacidad, favoreciendo su integración y rompiendo las barreras y estigmas existentes. Para ello, se ha realizado una actividad de voluntariado, desarrollada en colaboración con la Fundación Adecco, utilizando el arte como medio de desarrollo de la creatividad y la expresión, creando entre todos piezas artísticas únicas.

Todos los empleados de Pernod Ricard Bodegas han pintado barricas, dejando volar la imaginación, junto a los participantes de las Asociaciones WhyNot, Agifes, Gielmar, Atecé y Cruz Roja Tolosa de San Sebastián; Igual a ti de Logroño; Ademo de Madrid; Aspace de Valladolid; Atoli de Málaga; Aspronaga de A Coruña; Aprosu de Canarias; ACOBA de Valencia; AREP-La Calaixera de Barcelona y La Purísima de Baleares. Todo ello bajo el lema 'Comparte tu Arte'.

Las 250 barricas pintadas se destinarán por un lado, a establecimientos de hostelería, alimentación y asociaciones participantes como elemento de decoración, y por otro lado, se pondrán a la venta próximamente en la tienda online de la compañía (www.clubenvero.com) cuya recaudación se donará íntegramente a las asociaciones que han participado en la iniciativa.

Según Christian Barré, presidente y director general de Pernod Ricard Bodegas, "las acciones que se han llevado a cabo por toda España demuestran el claro compromiso de la Compañía con la Responsabilidad Social. Durante la jornada hemos podido compartir momentos de 'convivialité' con nuestras comunidades locales".

La responsabilidad y sostenibilidad siempre han estado en el ADN de Pernod Ricard: sus empleados son los embajadores del compromiso que el Grupo mantiene con su entorno y con las comunidades de todo el mundo. Como Creadores de 'Convivialité' (seña corporativa de Pernod Ricard), promueven el arte de compartir y la apertura a los demás, porque el éxito sólo importa si puede beneficiar a las comunidades circundantes.

Alexandre Ricard, presidente y director general de Pernod Ricard, ha declarado: "Todos los días me siento orgulloso de nuestros 18.500 empleados, pero especialmente en el Responsib'All Day, cuando se dedican a las comunidades locales durante toda una jornada. Los fundadores de todas nuestras marcas eran pilares de sus comunidades y, comprobar que 200 o 300 años después, mantenemos nuestro compromiso de contribuir al medio ambiente y ayudar a la gente que nos rodea, es un hermoso homenaje. La 'convivialité' consiste en compartir y mejorar la convivencia: no hay éxito sostenible si no beneficia a todos".