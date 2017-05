La sala Pintores 10 de Cáceres inaugura una exposición de retratos de la India del artista Francisco Claver

Etiquetas

La sala Pintores 10, perteneciente a la Diputación de Cáceres y situada en la capital cacereña, inaugura este miércoles la segunda exposición del extremeño Claverg (Francisco Claver o Curro), 'Miradas de la India'.

CÁCERES, 10. (EUROPA PRESS)

La muestra, que se podrá visitar hasta el día 25 del presente mes, es un conjunto de retratos frontales en blanco y negro y en color en los que la mirada se enfrenta a la de los fotografiados.

El hilo conductor de esta exposición, que está organizada por la diputación cacereña y ha sido financiada a través de un sistema de crowfunding, son las miradas de las personas con las que se fue encontrando durante su visita a la India en el verano del 2016.

Así, las fotos están realizadas en los estados de Punjab, Rajastán y Uttarakhand y en ellas aparecen habitantes de Amritsar, Jaisalmer, Udaipur, Pushkar o Haridwar. Su objetivo fotográfico gira en torno a la idea de que "a fuerza de mirar, uno se olvida de que puede ser también objeto de miradas", informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Cabe destacar que Francisco Claver, natural de de Alcántara, ha participado en el proyecto 'Contenedores de Arte' en Moraleja, ocupando con sus fotografías y las obras de otros artistas el Mercado de Abastos de la localidad.

El autor de la muestra que se inaugura este miércoles considera que si tuviera que definir su estilo le resultaría "difícil", pues "no le gusta encasillarse en ninguno en particular". Además, señala que su hábitat particular es la calle y que si algo le hace disfrutar es retratar a la gente, concluye la nota.

Esta exposición es itinerante, pues su autor quiere llevarla a otras ciudades extremeñas. En Cáceres se podrá visitar de forma gratuita de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas.