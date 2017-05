La exposición 'Pluma, papel y tijeras' muestra en la Sala Europa de Badajoz la obra de cinco ilustradores extremeños

Etiquetas

La Sala de Exposiciones Europa de Badajoz ofrece a partir de este viernes, 5 de mayo, la muestra 'Pluma, papel y tijeras', sobre la obra de cinco ilustradores extremeños o vinculados a Extremadura.

Esta propuesta abre el circuito regional de exposiciones de la Secretaría General de Cultura, que se consolida este año tras recuperarse en 2016 como una vía de apoyo y dinamización del sector de las artes visuales en Extremadura.

La inauguración tendrá lugar a las 18,00 horas de este viernes y contará con la presencia del director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán.

Se trata de la primera iniciativa, que llegará también a Cáceres y Mérida, junto con otras que se irán desarrollando a lo largo de los próximos meses, y además, se está estudiando con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres la opción de trasladar estas propuestas a otros municipios extremeños, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, y dado el "momento de esplendor" que está viviendo el mundo de la ilustración a nivel europeo y que su valor ya no se circunscribe únicamente al sector editorial sino que ha conquistado, por derecho propio, espacios artísticos, con ferias como 'Ilustrísima, salón del dibujo y la ilustración del Museo ABC', y muestras en galerías y lugares de exposiciones alternativos, desde la Secretaría General de Cultura se apuesta por "visualizar y dar a conocer a estos artistas que están conquistando el mundo del arte desde Extremadura".

Para ello se ha seleccionado a un grupo de autores que "actualmente tienen un nombre consolidado dentro de este sector" y que tienen al mismo tiempo "marcadas diferencias a la hora de desarrollar su obra, logrando así una exposición dinámica y contrastada".

CALIDAD Y VARIEDAD

La exposición permite conocer de cerca la obra de Ana Suárez, Ester García, Fermín Solís, Pámpano Vaca y Yolanda Cabrera, cinco artistas de enorme calidad con estilos y técnicas muy diferentes que dan una idea del enorme talento que hay en este campo, sobre todo si tenemos en cuenta que ésta es sólo una pequeñísima muestra de todo lo que se está haciendo.

El proyecto resulta "sumamente interesante pues permite apreciar con detalle los trabajos de los artistas y sus técnicas", desde las más tradicionales hasta las que incorporan el ordenador y los medios digitales como una herramienta más, y además brinda al espectador la oportunidad de conocer el proceso creativo que hay detrás de la obra acabada.

Los objetos expuestos informan de los diferentes campos que abarca hoy en día la ilustración, desde el más conocido diseño literario y editorial hasta la publicidad o el cómic, pasando por el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño tipográfico, la cartelería o la señalética entre otros.

La exposición podrá verse en la Sala Europa en Badajoz desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio, mientras que en septiembre pasará a Cáceres, al Palacio de Moctezuma (Archivo Histórico Provincial), donde podrá visitarse hasta finales de octubre y, por último, estará presente en Mérida, en la Sala Santa Clara durante los meses de diciembre y de enero.

SOBRE LOS ARTISTAS

Además de haber participado en el 25º aniversario del programa de RTVE 'Días de cine', Ana Suárez (Terrassa, 1987) fue finalista en el Premio Apila Primera Impresión y en el Encuentro Internacional de Ilustración Sao Joao da Madeira en 2016, entre otros reconocimientos.

Entre sus publicaciones cabe destacar las del proyecto 'Histórias de Ajudaris', una asociación portuguesa sin fines lucrativos que lucha contra el hambre, la pobreza y la exclusión social.

Pese a su juventud, Ester García (Cáceres, 1984) ha sido seleccionada en muestras como la 30ª edición de la 'Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'infanzia' en Sàrmede (Italia) y sus obras han sido premiadas en certámenes como el IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración de México o 'The Sharjah Exhibition for Children's Books Illustrations' de los Emiratos Árabes.

Entre sus trabajos cabe destacar los realizados para editoriales como Nórdica Libros, Libre Albedrío, Lóguez ediciones, Edebé y SM, entre otras.

Ilustrador y guionista curtido en multitud de fanzines y revistas de cómics, las obras de Fermín Solís (Cáceres, 1972) se han traducido en Estados Unidos, Francia y Canadá por algunas de las editoriales independientes más importantes de estos países. Fue Premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona en 2004 y en 2009 queda finalista del Premio Nacional de Cómic por su novela gráfica 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', actualmente en proceso de adaptación cinematográfica.

Natural de Madrid y profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, el trabajo de Pámpano Vaca está a caballo entre la ilustración y el diseño de comunicación visual: editorial, de identidad y publicitario.

Ha ilustrado numerosos libros como 'El novio de Betty Boop', de Tomás Pavón, o 'Plaza de Toros', del poeta José María Jurado, con quien colabora habitualmente. Además, ha realizado exposiciones como 'Dibujos para la poesía y los niños', o 'Platero, acero y plata de luna' que forma parte de la exposición permanente de la Casa-Museo de Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva).

Además de ilustradora, Yolanda Cabrera (Almendralejo, 1974) es profesora de dibujo y jefa de sección de diseño e ilustración en el semanario de artes, ciencias y humanidades 'Las nueve musas'. Ha realizado diversas exposiciones y recibido varios premios locales, y en 1995 obtuvo el 2º accésit del Premio Planeta Agostini de Dibujo y Pintura. Actualmente colabora con editoriales españolas como Entrelíneas Editores, Babidi-bú, Vivelibros y Editorial Huellas (Colombia).