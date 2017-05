Pilar del Río, Premio Luso-Español de Arte y Cultura: "La Península Ibérica es grande, caben muchos idiomas y culturas"

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, han entregado este viernes 26 de mayo el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2016 a la escritora española Pilar del Río en un acto que ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España (BNE).

"La península ibérica es grande, caben muchos idiomas y culturas. Faltando uno de ellos esta distinción que me otorgan no sería posible. Quien habla no existiría sin la bendita diversidad que nos salva porque nos acerca", ha dicho para agradecer en todas las lenguas que comparten España y Portugal.

En su discurso, ha hecho referencia al imaginario de Don Quijote y a la novela 'La balsa de piedra' (1988), de Saramago, que narra la separación ficticia de la península ibérica del resto del continente europeo. "No hay problemas en la inteligente pluralidad", ha señalado.

Del Río ha comenzado parrafraseando 'El viaje a Portugal', de Saramago, "El viaje no acaba nunca solo los viajeros acabamos", ha asegurado. Pilar del Río ha recurrido tanto a Cervantes como a Saramago en la confección de este discurso, inspirado en la observación de las líneas de carreteras del mapa de la península ibérica, cuya fantasía lo convierte, "con sus propuestas distintas y sus idiomas diversos, en un revolcador que arrastra al resto de Europa, única manera de salir del caos y del ensimismamiento en el que se encuentra desde hace tanto tiempo".

"Nosotros también somos ibéricos", ha indicado la periodista y traductora, quien ha resaltado también que "la cuenca del Mediterráneo dio mucho pero hay que llevar el centro a otros lugares para comunicarla y entenderla".

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que los españoles y los portugueses han "reanudado una amistad" y ha señalado que ambos países "encuentran en la cultura un elemento cohesionador" y apartan las "diferencias ideológicas".

"Recorriendo cada rincón de la cultura hispano-lusa comprendemos mejor aquello que escribió Pessoa en el 'Libro del desasosiego': "Los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos sino lo que somos", ha indicado el ministro.

Este galardón, dotado con 75.000 euros, que otorgan ambos países y se entrega con carácter bienal, reconoce contribuciones significativas al reforzamiento de los lazos entre España y Portugal a través la obra de un creador en el ámbito del arte y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones.

El jurado ha concedido este premio por unanimidad a Pilar del Río por su trabajo "como creadora y presidenta de la Fundación Saramago, dedicada la defensa de los derechos humanos, la promoción de la literatura portuguesa y el intercambio de la cultura portuguesa, española y latinoamericana".

Anteriormente fueron galardonados la escritora Lidia Jorge (2014), el cineasta Carlos Saura (2012), el arquitecto Álvaro Siza (2010), el profesor y escritor Perfecto Cuadrado (2008) y el poeta y traductor Jose Bento (2006).

Este premio se entrega en el marco de la 76ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que este año tiene como país invitado a Portugal. Los Reyes han inaugurado este viernes la feria, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de junio en el Parque del Retiro de Madrid.