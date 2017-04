Presentado el cartel del Día Internacional de Rocío Jurado, que se celebrará el 6 de mayo en Chipiona

Etiquetas

El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha informado de la presentación del cartel del XI Día Internacional de Rocío Jurado, que organiza la asociación 'RJ La Más Grande' y que tendrá lugar el 6 de mayo, con un programa de actuaciones compuesto por una decena de artistas del mundo de la copla.

Según ha detallado el Ayuntamiento chipionero en una nota, el cartel lo ha realizado el fotógrafo Antonio Delgado sobre una imagen de la portada del disco 'Punto de partida', obra de César Lucas.

El encuentro dedicado a la recordada artista comenzará a las 12,00 horas del 6 de mayo con una misa que se celebrará en el cementerio San José y continuará con una comida de hermandad en el Hotel Chipiona.

El presidente de 'RJ La más grande', Manuel Jurado, ha destacado que el objetivo de celebrar este día cada año es el de mantener viva la memoria y el legado que dejó Rocío Jurado. En ese sentido, ha agradecido a los miembros de la entidad su empeño y al Ayuntamiento su colaboración. Jurado también ha señalado que una de sus metas es conseguir "la apertura inmediata del museo de la artista".

La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado (IU), ha afirmado que el Ayuntamiento "no cesa en su trabajo por abrir el museo", puesto que consideran que Rocío Jurado es "una figura que hay que seguir manteniendo viva". En este punto, ha significado "no es posible seguir invirtiendo y solicitando subvenciones para este espacio si no es con un compromiso firme para su apertura".