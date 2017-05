El PrimaveraPro reflexionará sobre la reventa, la realidad virtual y el 'life streaming'

Etiquetas

El encuentro profesional PrimaveraPro reflexionará sobre la reventa, la realidad virtual y el 'live streaming' con actividades destinadas a profesionales de la industria de la música en su VIII edición, que tendrá lugar del 31 de mayo al 4 de junio en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

En un comunicado este martes, ha explicado que aportarán su experiencia artistas de culto, como Bill Drummond, de The Justified Ancients of Mu Mu --también conocidos como The KLF--; Geoff Barrow, de Portishead, junto al compositor Ben Salisbury; la icónica guitarrista de The Slits Viv Albertine, entrevistada por Ian Svenonius.

En esta edición, que "aspira a entender el pasado para seguir construyendo el futuro", contará también con el reivindicativo cantautor Billy Bragg, la creadora tecnológica Imogen Heap, y el legendario productor Youth --también bajista de Killing Joke--.

A la programación se ha sumado una mesa redonda sobre la reventa de entradas, que abordará con promotores y plataformas de venta la regulación que debería existir en el mercado secundario para proteger, especialmente, al público.

También se sumarán dos actividades al programa de PrimaveraPro On-Screen, enfocado al cruce entre música y el sector audiovisual: un panel sobre realidad virtual tendrá a empresas del sector (Melody VR, Gentle Manhands y Visyon), y una conferencia de Craig Gledhill de Red Bull TV proclamará los "do's and don'ts" de las retransmisiones de 'live streaming'.

La cita también dará voz a nuevas generaciones y recibirá un plantel de profesionales entre los que han destacado la joven londinense Caroline SM, que con 22 años se ha ganado un puesto como A&R en el sello XL Recordings por su apoyo a la escena grime británica, y la fotógrafa barcelonesa Carlota Guerrero, directora creativa del último disco de Solange, una de las estrellas de Primavera Sound 2017.

El PrimaveraPro contará también con un foro de inversión de startups musicales, junto a Seed&Click, y la concesión del premio Primavera Award como reconocimiento a una aportación esencial al mundo de la música, que este año ha recaído en 'Pitchfork' por ser "la voz editorial más influyente del mundo en el panorama musical", según el festival.

Tres actividades del programa de PrimaveraPro On-Screen serán gratuitas y abiertas al público, el jueves 1 de junio en la Sala Teatre del CCCB, donde se proyectará el documental 'Imagine Waking Up Tomorrow And All Music Has Disappeared' de Bill Drummond, con charla posterior, entre otras.