El festival Primera Persona mostrará "historias únicas" con Jon Savage, Kate Bolick y Alison Statton

Etiquetas

Actores de 'The Young Ones', Anna Gabriel y Miquel Gallardo completan el cartel el viernes y sábado

El VI festival Primera Persona, que tendrá lugar este viernes y sábado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), mostrará "historias únicas e irrepetibles" con nombres destacados como experto en subculturas Jon Savage, la escritora Kate Bolick, los músicos Alison Statton y Joe Pernice y los actores de la serie 'The Young Ones' Nigel Planer y Alexei Sayle.

Lo han explicado en rueda de prensa los organizadores del festival, Miqui Otero y Kiko Amat, junto al director del CCCB, Vicenç Villatoro, y también han subrayado la presencia de otros nombres como Collin Barrett, Ana Curra, Anna Gabriel, Miquel Gallardo, Julián Hernández, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.

Miqui Otero ha explicado que es un festival de historias y de relatos que quiere ir más allá de nombres brillantes: "Buscamos la historia única por irrepetible. Esto es lo que nos mueve", ha dicho para resumir el espíritu del festival, basado en una selección de autores de libros y discos con alto componente experiencial.

"Antes del uso de etiquetas muy manidas, como la autoficción y el 'super yo' en las redes sociales, en este festival se empezaron a compartir experiencias muy interesantes y divertidas", y también ha hablado del buen ritmo de venta de las entradas, aunque todavía no se han agotado para ninguna de las cuatro sesiones.

La escritora de Brooklin Kate Bolick, que en su ensayo 'Solterona' (Malpaso) ha aportado "nueva luz" sobre este término y opción vital, entablará un diálogo con la educadora social, profesora de derecho y diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel en la sesión inaugural.

Ambas han protagonizado una pequeña "intrahistoria", después de que en un viaje a Barcelona la neoyorquina quedara fascinada por la figura de la diputada de la CUP en unas declaraciones que hizo sobre la copa menstrual y la crianza compartida, y decidiera enviarle su libro.

El coorganizador Kiko Amat ha explicado que no les intimidan "los grandes nombres ni los pequeños", al introducir la figura del desconocido en España Collin Barrett, que hablará de su recopilación de relatos, tan duros como bellos, situados en un pueblecito semificcional irlandés.

DE BACH A DAVID BOWIE

La música Ana Curra, que han considerado la "reina española del punk", conversará con el crítico Joan Pons, con quien ahondará en su carrera, que empezó en un conservatorio y rompió estereotipos en el mundo del punk, y hablará de sus referentes musicales, desde Bach hasta David Bowie.

Los actores Nigel Planer y Alexei Sayle, de la serie británica de televisión de los años 80 'The Young Ones', serán otros de los protagonistas de esta edición, en que los organizadores se han propuesto explorar el motivo del éxito que esta serie tuvo en Catalunya ('Els joves') y que no se reprodujo al mismo nivel en ningún otro territorio europeo más allá de Gran Bretaña.

Hablarán de los entresijos de la serie, de los guiones, y desvelarán cuestiones desconocidas de la serie que por primera vez se emitió en Catalunya en 1986 y que marcó a esa generación, ha dicho Amat, gran seguidor de la serie desde su primera emisión.

Julián Hernández, del grupo Siniestro Total, también subirá al escenario, con su hijo Esteban Hernández en una puesta en escena similar a la idea de una barbacoa, mientras que la mirada ácida de Isa Calderón compartirá escenario con la escritora y periodista Lucía Lijtmaer, vieja conocida del festival, en que ha participado otras ocasiones.

MOVIMIENTO PUNK

Jon Savage, experto en subculturas, movimiento 'punk' y adolescencia, hará un viaje por estas cuestiones que ha estudiado a fondo, y ha compilado en sus libros 'England's Dreaming. The Sex Pistols and Punk Rock'.

Kiko Amat ha considerado "bastante milagroso" que Alison Statton & Spike se preste a participar en este evento, puesto que rehuye las cámaras y no está de gira, y junto a Stuart Moxham entablará un diálogo por su recorrido y cantarán algunas de sus canciones con Young Marble Giants.