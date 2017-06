La revista Príncipe de Viana presenta un monográfico dedicado a los Archivos de Navarra

Etiquetas

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra ha presentado este jueves el último ejemplar de la revista Príncipe de Viana, publicación destinada a difundir los estudios históricos y culturales sobre Navarra y su patrimonio, que presenta en esta ocasión un número monográfico dedicado a 'Archivos de Navarra: actualidad y retos de futuro'.

Se trata de "una aportación imprescindible para conocer la situación actual de los archivos navarros" y "una reflexión colectiva elaborada por los máximos especialistas en la materia sobre hacia dónde tienen que encaminarse los esfuerzos y los retos a los que se enfrentan", ha destacado el Ejecutivo foral.

Según ha indicado, los Archivos se encuentran inmersos en momentos de cambio. De la mano de las tecnologías de la comunicación "se abren nuevos procesos de conocimiento capaces de generar nuevas relaciones con los usuarios". "Y de su vieja vocación como espacios que conservan los documentos ordenados y clasificados, se encuentran ahora con nuevas demandas y posibilidades que les instan a poner además ese patrimonio documental a disposición de toda la sociedad", ha remarcado.

En este sentido, "los archivos deben ser hoy sobre todo facilitadores de toda esa información". "Junto a la organización y conservación de los materiales, las tareas de difusión y visibilidad son cada vez más acuciantes, una función que están logrando, a diferentes velocidades, con la puesta online de las colecciones", ha planteado el Gobierno foral.

Estos y otros aspectos se abordan en este volumen de la revista Príncipe de Viana, al que se añaden también la descripción de las trayectorias, de sus fondos y colecciones, la exposición de su organización, procedimientos de trabajo, herramientas, recursos y servicios. La revista contiene 576 páginas, se ha lanzado una tirada de 400 ejemplares y se vende al precio de 8,40 euros.

CONTENIDO

En concreto, el volumen se inicia con un artículo de Joaquim Llansó, director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental y coordinador de este volumen, titulado 'Actuaciones en archivos y patrimonio documental en el Gobierno de Navarra. Perspectivas de futuro'. Llansó se centra en la descripción de los planes y acciones estratégicas que ha trazado el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra para el intervalo 2016-2019.

Se publica, asimismo, un artículo de Juan José Martinena Ruiz, titulado 'Apuntes para una historia de los archivos en Navarra', que recorre esa precisa historia, desde aquellos que crearon sus antiguos reyes, pasando por los que se habilitaron en los monasterios medievales, el de la catedral de Pamplona, los archivos parroquiales y municipales, los de Comptos y los Tribunales.

Posteriormente Felix Segura, jefe de Sección del Archivo de Navarra, analiza en 'Archivo Real y General de Navarra', la profunda remodelación que esta institución ha protagonizado en los últimos años: nueva sede, informatización de los instrumentos de descripción, ingreso de nuevos fondos, tratamiento técnico cualificado, actividades de difusión, nuevos servicios prestados y nuevos retos ante las posibilidades que ofrece Internet para la difusión de los fondos documentales.

Susana Herreros, jefa de Sección de Gestión del Patrimonio Documental, firma el artículo 'La Sección de Gestión del Patrimonio Documental y su sede, el Archivo de la Administración de la Comunidad foral', en el que describe el marco del funcionamiento del Sistema Archivístico de la Administración y la Comisión de Evaluación Documental, detallando los principios metodológicos, las técnicas, instrumentos y herramientas necesarias para la gestión de los documentos a lo largo de todo su ciclo de vida, así como los retos del Archivo Digital único y el principio de la interoperabilidad en la administración electrónica.

'Los archivos judiciales en Navarra: balance de diecisiete años de gestión' es el título del análisis de Teresa Eslava y Beatriz Marcotegui. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra asumió la gestión de los fondos producidos por la Administración de Justicia en octubre de 1999, tras el traspaso de las competencias. El trabajo analiza su situación actual, describiendo el estado de sus fondos, el funcionamiento del sistema, la presencia de las nuevas tecnologías o las condiciones de acceso.

Continúan los artículos 'Archivo Municipal de Pamplona' de Ana María Hueso; 'El Archivo Municipal de Tudela al desnudo' de Beatriz Pérez; 'El Archivo General de la Universidad Pública de Navarra: experiencia y mejora continua para afrontar nuevos retos' de Iñaki Montoya; 'El Archivo General de la Universidad de Navarra' de Yolanda Cagigas, Esther Eslava, Inés Irurita, José M.ª Morell y Marian Zabala; 'El Archivo Diocesano de Pamplona' firmado por Teresa Alzugaray; 'Archivo de la Catedral de Pamplona' de Alfredo López Vallejos; 'Los archivos parroquiales en el Archivo Diocesano de Pamplona: la Sección de Microfilme del Archivo Diocesano de Pamplona' de M.ª del Juncal Campo, y 'Los Archivos Eclesiásticos de Tudela: presente y nuevos reto' de Mercedes Terrén Miramón.

NUEVOS ARCHIVOS Y EXTERNALIZACIÓN DE TAREAS

Por otro lado, el artículo 'La idea de un archivo musical de Navarra como génesis de experiencias compartidas con nuestro patrimonio musical', de Marcos Andrés, titular del Área de Música de la Universidad Pública de Navarra, se sale de la tónica general al describir por qué es importante la creación de un archivo musical de Navarra, la necesidad de conservación y divulgación del patrimonio musical para el conocimiento de la música, el estado de este patrimonio en Navarra y todo cuanto queda por hacer en materia de documentación musical.

También es destacable, por novedoso, el artículo de Berta Bermúdez 'Performing Archives: New ideas on dance documentation and the archive' (Archivos preformativos: nuevas ideas sobre documentación de danza y archivo), que propone una perspectiva histórica de los archivos de danza, al tiempo que destaca los últimos avances en la digitalización de esta disciplina y en su archivo digital, ofreciendo sugerencias para la futura creación de un archivo de las Artes escénicas en Navarra.

El monográfico se cierra con tres artículos destinados a la externalización o encargo de tareas archivísticas a empresas privadas: 'Tres décadas de Scriptum S.L. en los archivos de Navarra (1986-2016)', de Mercedes Chocarro; 'La externalización de los archivos municipales: de la producción a la difusión' de Virginia García Miguel, y 'Los archivos municipales en Navarra. La influencia de los condicionamientos en la creación de un espacio desarticulado' de Carlos Maiza.