MADINA RECONOCE QUE NO LE DEDICA “MUCHO TIEMPO A LA LITERATURA SOBRE POLÍTICA ACTUAL”

- “No se puede gobernar sin haber leído nada”. El diputado socialista Eduardo Madina, que optó a la Secretaría General del PSOE en 2014, reconoce que no le dedica “mucho tiempo a la literatura sobre política actual”, pese a ser un apasionado de la lectura.En una entrevista en la web sobre literatura y libros ‘Cuatro Ojos Magacín’, recogida por Servimedia, Madina repasa la “tensa” relación que ve en España con la cultura, asegura que que en el país se lee “regular” y apuesta por “un plan de fomento de la lectura”.A su juicio, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, “tiene mucho trabajo” por hacer antes de impulsar la Fiscalía antipiratería que ha anunciado. Propone que “en vez de hacer algo ‘anti’, que haga algo ‘pro’: campañas de sensibilización, de compra, de promoción de artistas, de publicación de autores que no tienen la opción de hacerlo en otro lado, de facilitar con la bajada del IVA cultural el acceso a la cultura en este país”. Y considera que “la inversión en bibliotecas públicas sigue siendo una buena idea”.Madina asegura que “no se puede gobernar sin haber leído nada” y arremete contra unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que dijo que el cine español tiene un problema de nivel, y responde a estas palabras afirmando que es “un ministro que no sabe nada”.“El problema de nivel lo tiene usted, señor Montoro, y su Gobierno. Y creo que hay un sector del país, representado en unas ideologías más que en otras, que no tiene una relación distendida con la cultura, tiene una relación tensa”, añade.Reconoce Madina que en la etapa previa al último Congreso del PSOE, en el que disputó el liderazgo del PSOE con Pedro Sánchez, no leyó mucho, pero añade que “en este último ciclo de dos años” el PSOE le ha “dejado bastante tiempo para leer”.Como cierre del año en el que se ha conmemorado el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, Madina indica que “Cervantes es el recuerdo de que en este país nadie le ha leído, y Shakespeare en el Reino Unido es una institución, un orgullo y un icono”Por último, preguntado sobre qué personaje le sugieren los principales líderes políticos, elige para Rajoy ‘Un hombre que duerme’, de Georges Perec.Del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que le sugiere “algún personaje de buen estudiante de una universidad americana que nunca dice una palabra por encima de la otra y lo hace casi todo bien”.Y del líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirma que más que un personaje, lo ve como la protagonista de 'Viva', que es la ciudad de México D.F. en los años 30, porque “ahí bullen pasiones, ideologías, personajes, velocidad e intensidades que, de alguna manera, veo también en Pablo Iglesias”.