Rosanna Zanetti deja que el equipo de David Bisbal le asesore en cuanto a moda

Rosanna Zanetti, la pareja de hecho del cantante David Bisbal, es una gran aficionada a la moda y es que su carrera profesional tiene mucho que ver en ello. Pero sobre todo reconoce que se ha vuelto adicta a la moda española, a la que siempre busca un hueco entre sus compromisos para mostrar todo su apoyo. La mujer del cantante conocido por Operación Triunfo no ha querido perderse algunos de los desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week durante es fin de semana.

La actriz y modelo venezolana reconoce que es feliz en España ya que se instalaba en nuestro país desde los comienzos de su relación con David Bisbal a quien está apoyando en su gira 'Hijos del Mar Tour' con la que se está recorriendo los principales escenario de nuestro país.

Rosanna se siente muy feliz al otro lado del charco: "Estoy muy contenta en España es un país que me ha acogido".

- repites.

- Sí, esta es la segunda vez que vengo, la otra vez vi María Escoté, hoy me la perdí y bueno a ver esta nueva edición a ver lo que trae Juana Martín que la conocí hace poco pero encajamos increíble como persona, como diseñadora, es una persona muy versátil, me vistió de flamenca en la feria de Almería, en los dos últimos eventos también y encantada de ver su desfile.

- ¿Con ganas de subirte a una pasarela?

- Lo estamos pensando, vamos a ver la próxima temporada qué ocurre, hay proyectos a finales de mes ya ver qué pasa.

-¿Relacionados con el mundo de la moda?

- Sí, ahora no puedo hablar mucho, a finales de este mes habrá algo interesante y estoy muy feliz.

- Estás súper integrada en España, ¿estás feliz?

- Muy feliz, como siempre he dicho, me han hecho sentir como una más y yo encantada, un país que me ha dado mucho cariño y me ha acogido.

- La vuelta al cole divina y con proyectos, ¿algo más?

- Las pilas recargadas, hoy la protagonista es Juana, me encanta y seguro que sigo llevando sus propuestas.

- ¿A David no le gusta la moda?

- Bueno, son hombres... él lo justo y necesario con la moda. ¿Le asesoras? - Le puedo dar una opinión, pero él tiene un equipo que se encarga de eso.

Rosanna Zanetti está centrada en nuevos compromisos profesionales que están por llegar y por supuesto estará en las primeras filas apoyando al artista almeriense que aterrizará en el Wizink Center en Madrid el próximo 30 de septiembre.