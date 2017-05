Rossy de Palma y Paz Vega, entre las celebrities invitadas a la Chopard Space Party

Etiquetas

Una noche más, la ciudad francesa de Cannes se vistió de gala para celebrar el Festival de Cine de Cannes. El jueves noche, nuestras celebrities preferidas como Rihanna pudieron disfrutar de una maravillosa fiesta organizada por la marca de joyerías Chopard. Ayer por la noche, la marca de joyerías volvió a organizar otra fiesta: la Chopard Space Party.

Pero en esta fiesta no solo acudieron celebrities internacionales como las modelos Kendall Jnner, Bella Hadid, Adriana Lima o Sara Sampaio o actores de la talla de Will Smith o Julianne Moore sino que también actrices españolas como Rossy de Palma y Paz Vega. ¿Hablaría Rossy de Palma con la misma Riri? ¿Compartirían confesiones losactores Will Smith y Paz Vega?

RIHANNA, UNA NOCHE MÁS ACAPARA LOS FLASHES DE TODAS LAS CÁMARAS EN CANNES

Una noche más, las celebrities se han puesto sus mejores galas para acudir a las fiestas que marcas como la de joyería Chopard como la celebrada la noche del viernes. En ella, la cantante Rihanna acaparó la atención de todos los flashes con un bonito vestido azul pastel metalizado con una impresionante abertura en el centro de la falda que no dejaba nada para la imaginación.

La artista completó el look con unas bonitas sandalias, joyas de la marca que organizó la fiesta y un peinado con melena al viento para atrás, efecto wet muy de moda en la actualidad.

LAS MODELOS BELLA HADDID, KENDALL JENNER, SARA SAMPAIO, ADRIANA LIMA O WINNIE HARLOW

Sin duda alguna, otras que brillaron como auténticas estrellas fueron las modelos invitadas a la fiesta. Kendall Jnner, Bella Hadid, Adriana Lima, Winnie Harlow o Sara Sampaio no se quisieron perder la fiesta de Chopard a la que acudieron con impresionantes looks.

Kendall Jenner se decantó por un vestido largo blanco con textura y abertura en los laterales del cuerpo. Un look muy elegante y sofisticado que le hacían estar impresionante.

Su amiga Bella Hadid se decantó por un vestido largo con brillantes y textura metalizada en color plateado que le sentaba a las mil maravillas. Para completar el look, se recogió la melena en una coleta alta y se calzó unas sandalias plateadas glitter.

Sara Sampaio escogió para la ocasión un look vamp muy estiloso. Se pintó los labios de un tono muy oscuro a juego con su vestido negro de transparencias y apliques que le quedaba divino. Además, completó su look con una melena ondulada al viento.

Adriana Lima se decantó por un look de lo más sencillo compuesto por un vestido negro con capa y apliques en la parte del cuello. Winnie Harlow Rompió con los colores monótonos y escogió un vestido rojo con volúmenes en la parte de la falda para la fiesta.

PAZ VEGA Y ROSSY DE PALMA, LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA EN LA FIESTA DE CHOPARD

Dos de nuestras actrices más internacionales también acudieron a la fiesta de Chopard. Ambas actrices escogieron el negro como el color estrella de su look. Podría decirse que el look de Rossy de Palma era un estilismo a medio camino entre el escogido aquella noche por las modelos Sara Sampaio y Adriana Lima. Y es que el vestido negro de Rossy llevaba una capa larga del mismo color y pedrería por todo el vestido con transparencias. Paz Vega en cambio escogió un jumpsuit con pronunciado escote en uve y flecos y transparencias en la parte del pantalón.

LOS ACTORES DE HOLLYWOOD WILL SMITH Y JULIANNE MOORE TAMBIÉN ESTUVIERON EN ESTA FIESTA

Y siendo un festival de cine tampoco podían faltar al evento dos grandes actores de Hollywood como son Will Smith y Julianne More. El actor acudió a la fiesta de Chopard con un traje oscuro metalizado mientras que la actriz escogió un vestido algo sobrio negro largo.