EL REY ABOGA POR UNA "SOCIEDAD CERVANTINA" BASADA EN "LA LIBERTAD Y EL DIÁLOGO"

Etiquetas

El Rey abogó este lunes, día en el que cumple 49 años, por una "sociedad cervantina" basada en "la libertad y el diálogo", en el acto de clausura de la conmemoración del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que se celebró en el Salón de Columnas del Palacio Real, acto en el que estuvo acompañado por la reina Letizia."La sociedad en que vivimos, la que queremos construir para quienes vengan después de nosotros, no puede renunciar y debe aspirar, por encima de todo, a ser, en ese sentido, una ‘sociedad cervantina’ en sus valores inspiradores, especialmente en los de libertad y diálogo; también en los de nobleza y generosidad de espíritu, para continuar la permanente e inacabada tarea de construir una sociedad mejor", aseguró el Monarca.También hizo don Felipe una defensa del castellano, el idioma de Cervantes, días después de que el equipo del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, decidiera prescindir del castellano en la web de la Casa Blanca, aunque la medida podría tener carácter temporal. Cervantes, expresó el Rey, "elevó a arte un idioma del que ha surgido, superando fronteras, uno de los acervos literarios más ricos del mundo". Destacó, asimismo, que el escritor español más unversal supo "retratar quiénes somos como pueblo, con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras gestas y nuestras contradicciones, pero, en todo caso, con una identidad plural y enriquecedora que, de una u otra manera, lleva cada español en su interior, compartiendo una misma personalidad dentro de la diversidad que caracteriza y enriquece a España".El acto de clausura, que fue conducido por la actriz Concha Velasco, y al que asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el de Hacienda, Cristobal Montoro, así como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se titulaba 'Cervantes vive' y giraba en torno a 'Cervantes y el teatro'; 'Cervantes y la música'; 'Cervantes y la poesía y el 'Testamento de Cervantes'.La compañía Nacional de Teatro Clásico Ron Lalá hizo una curiosa versión sobre textos de Cervantes, en el que se le aparecía al escritor una musa, papel interpretado por un hombre, que ya le alertaba de que no cobraría derechos de autor y de que algunos de los que estaban en la sala no habían leído nada de su obra. La parte musical del acto se desarrolló de la mano de Álvaro Marías y el grupo Zarabanda, la poesía ha estado presente con un poema especialmente escrito para este acto de Antoni Colinas, mientras que al actor y director José Luis Gómez le tocó leer el testamento de Cervantes en primera persona.También acudieron al acto personalidades del mundo de la cultura como el tenor Plácido Domingo, que se sentó al lado del director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, así como el actor y director Paco León, que llegó acompañado del cantaor Miguel Poveda, y ambos estuvieron hablando con el cantante Raphael antes de iniciarse el acto.