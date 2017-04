La Sala Rekalde de Bilbao acogerá a partir del 3 de mayo la nueva exposición de artistas del programa Barriek 2017

Etiquetas

El Gabinete Abstracto de la Sala Rekalde de Bilbao acogerá del 3 de mayo al 25 de junio la exposición 'A strong need of security and sense of belonging' de Laura Ruiz y Nora Aurrekoetxea, artistas bilbaínas que han desarrollado su trabajo dentro del programa de las Becas de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia, Barriek.