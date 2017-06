Samsung presenta la campaña #YaNoHayExcusas, para fomentar el reparto igualitario de las tareas domésticas

Etiquetas

Samsung ha presentado su campaña #YaNoHayExcusas, ligada a su gama de lavadoras AddWash, con el objetivo de fomentar el reparto igualitario de las tareas domésticas. Para ello, ha desarrollado específicamente la aplicación 'Equal HouseWork', pensada para ser descargada por ambos miembros de la pareja y que permitirá ver las estadísticas y frecuencia de uso la lavadora por parte de cada uno.

En un comunicado, la tecnológica surcoreana ha informado de que por cada descarga de esta 'app', se destinará un euro para RAIS Fundación, que trabaja para conseguir que ninguna persona viva en la calle. La cantidad recaudada se materializará en lavadoras para amueblar los hogares que la entidad ofrece en sus programas de vivienda en toda España. 'Equal HouseWork' también incluirá recomendaciones de lavado para proteger tanto el equipo como la ropa.

La senior marketing manager de Digital Appliances de Samsung, Esther Alonso, destacó que "gracias a los avances introducidos en Samsung AddWash, ya no hay excusas para quienes nunca hacen la colada escudándose en que desconocen qué programa utilizar o no tienen tiempo". La compañía ha presentado la iniciativa este jueves en Madrid, en un acto en el que participaron el actor Hugo Silva y la presentadora Nieves Álvarez.

SOLO TRES DE CADA DIEZ HOMBRES

El anuncio de esta campaña ha coincidido con la presentación de un estudio realizado por Ipsos Connect para Samsung que recoge entre sus conclusiones que la mujer es la que siempre pone la lavadora en siete de cada diez hogares españoles.

La encuesta recoge que en el 75% de las viviendas de nuestro país se pone la lavadora entre dos y cinco veces por semana. Sin embargo, solo tres de cada diez hombres se encargan habitualmente de hacer la colada. Los motivos esgrimidos más habituales para no hacerlo son que no saben cómo se pone la lavadora (49%), no tienen tiempo (13%), se encargan de otras tareas domésticas (8%), les cuesta organizar la ropa (8%) o temen estropear alguna prenda (6%).

El estudio de Ipsos Connect demuestra también que estos porcentajes empiezan a cambiar entre la población joven: en la franja de edad de entre 18 y 34 años, un 35% de los hombres pone la lavadora habitualmente, más cerca del 48% de mujeres jóvenes que se encarga siempre.

HÁBITOS DE USO

Esta encuesta también se centró en otros aspectos como los hábitos de uso de la lavadora. Así, el 71% de la muestra separa la colada por colores; el 25%, por tejidos; el 13%, por nivel de suciedad; y el 6% por miembros de la familia, especialmente cuando hay bebés o niños pequeños en casa. Un 15% de consumidores, no obstante, no separa nunca la ropa antes de meterla en la lavadora.

La mayoría de los encuestados (82%) suele ajustar el programa en cada lavado, siendo los modos de lavado en frío (45%) y lavado rápido (35%) los más utilizados, al considerarlos eficaces y con menos riesgo de estropear la ropa. El lavado en frío responde también a una cuestión de ahorro, ya que es el modo que menos energía consume.

Para el cuidado de prendas especiales, predomina el uso del ciclo de prelavado para eliminar manchas difíciles, ya que es utilizado de vez en cuando por el 60% de los encuestados. Además, las mujeres tienden a lavar a temperaturas más bajas (30º o menos) que los hombres, mientras la velocidad de centrifugado más utilizada está entre las 800 y las 1.200 RPM, aunque dos de cada diez usuarios ni siquiera saben para qué sirve. A pesar de todas estas precauciones, el 38% de los españoles sigue estropeando la ropa al lavarla, un porcentaje que sube entre los jóvenes más inexpertos (53%).

LA LAVADORA IDEAL

El 71% de los encuestados ha olvidado en alguna ocasión meter prendas en la lavadora una vez que se había iniciado el ciclo de lavado. Al 84% les parece algo molesto, ya que debe almacenarlas en el cesto de la ropa sucia hasta el siguiente lavado (67%); parar la lavadora para meter las prendas (algo que hace el 26% de los consumidores) o incluso lavarlas a mano (4%).

Por ello, el 44% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una lavadora si esta incluyera una apertura extra que les permitiera añadir ropa durante el lavado. El 23% también pagaría más por una lavadora con 'app' que les facilite controlar la colada a distancia.

La mayoría de los hogares (74%) solo tiene lavadora; un 22% tiene lavadora y secadora independientes; y un 4%, lavadora-secadora. La cocina (45%) es el lugar donde con mayor frecuencia se ubica la lavadora, seguido por la terraza (36%), el cuarto auxiliar de limpieza (12%) y el baño (5%). La capacidad media de la lavadora está entre cinco y ocho kilogramos, y a cuatro de cada diez españoles les gustaría tener una lavadora con más capacidad para poder incluir en una sola colada la ropa de todos los miembros de la casa (47%) o meter prendas voluminosas como edredones y colchas (57%).

A la hora de comprar una lavadora nueva, el consumo energético (49%) es el factor de decisión más importante, seguido por la relación calidad/precio (48%). Solo tres de cada diez personas (31%) que no poseen secadora ni lavadora-secadora muestran interés en adquirir una; entre los interesados en adquirir una, acelerar el proceso de secado en invierno es la razón más importante (67%). Los usuarios se guían mayoritariamente por las recomendaciones del personal de ventas (43%) y la experiencia previa con la marca (40%). Sin embargo, entre los más jóvenes, las fuentes 'online' son ya las más consultadas.

Samsung ha recordado que AddWash cuenta con una puerta extra en la parte superior de la principal que permite añadir a la colada prendas de ropa olvidadas o suavizante extra en cualquier momento. Con la tecnología 'Super Speed', estas lavadoras acortan el ciclo de lavado a 59 minutos sin sacrificar sus resultados, mientras que 'EcoBubble' permite disolver el detergente antes de entrar al tambor y lavar en frío con la misma eficacia que en agua caliente. Además, las funciones 'Smart Control' permiten controlar y monitorizar de forma remota la colada, utilizando una 'app' en el 'smartphone'.