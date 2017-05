Seguí, sobre Astoria: "No ha sido enfado, ha sido convencimiento de que con este ambiente no se puede continuar"

Etiquetas

El arquitecto se muestra seguro de que la iniciativa de Banderas "la realizaremos en Málaga pero ya en un solar privado"

El arquitecto José Seguí, que junto con el actor Antonio Banderas y la empresa Starlite han ganado el concurso de ideas sobre el futuro proyecto para los antiguos cines Astoria y Victoria, pero que han anunciado que lo dejan, ha defendido que la postura "no ha sido enfado, ha sido convencimiento personal, tanto de Antonio Banderas, como mío como de Starlite de que con este ambiente absolutamente incomprensible no se puede continuar trabajando en este proyecto".

Así lo ha asegurado Seguí, quien ha añadido que respalda la carta elaborada por Antonio Banderas donde justifica la decisión. "No solo las respaldo --las declaraciones de Banderas-- sino que han sido consensuadas antes de enviarlo a la presa; es un acto de lealtad que tenemos Antonio y yo, llevamos diez años juntos; esto era una oportunidad que él veía importante de devolver a la ciudad lo que la ciudad le ha dado y nosotros así lo veíamos", ha sostenido.

Ha recordado que al concurso de ideas "nos presentamos de la mejor buena fe", al igual "que 72 equipos más" que aportaron las ideas, afirmado que "después de esta idea se suponía que se tenía que convocar el auténtico concurso para la concesión", asegurando que "nuestra sorpresa ha sido cuando se ha provocado por parte de ciertas líneas sociales una contestación excesivamente agresiva, insultante, no solo hacia Antonio, sino a nosotros, e incluso, hacia Starlite, acompañante empresarial en este proyecto".

Por ello, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "hemos decidido que no es quizá el momento oportuno para que continuemos en la recta final del concurso de libre concurrencia y nos hemos retirado".

Cuestionado sobre si sería posible volver a defender el proyecto en el futuro concurso, el arquitecto ha dejado claro que "no es una actitud de enfado".

"Este proyecto era un proyecto que realmente lucrativo, desde luego, le puedo decir que no era, porque devolver al Ayuntamiento sus 20 millones en un acto de concesión, que el solar nunca iba a ser propiedad, montar el edificio, que era una importante cantidad, y además dedicarlo a uso cultural... no es un proyecto como para luchar a no ser que se luchara por la ilusión de traer Antonio un proyecto cultural potente".

INICIATIVA EN MÁLAGA PERO SOLAR PRIVADO

Por otro lado, sobre la posibilidad de mantener el proyecto, ha explicado que "no tengo que ocultar que llevamos juntos Antonio y yo diez años intentando colocar este proyecto en Málaga, y con actos fallidos".

"Estoy seguro --ha continuado-- porque los dos somos amigos y 'jóvenes rockeros' todavía y estoy seguro de que esta iniciativa de Banderas la realizaremos en Málaga pero ya en un solar privado y con un proyecto cultural independiente y lejos de cualquier otra critica que no sea la cultural o teatral de la actividad que Antonio pueda traer a la ciudad".

Sobre las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, en relación con el proyecto, Seguí ha defendido "la buena disposición del alcalde de que era una oportunidad traer a un persona como Antonio". "Nadie ha planteado nada que fuese fuera de la ley", ha sostenido.

En este punto, ha recordado que el concurso de libre concurrencia no se ha planteado e "iba a tardar como mínimo dos años en plantearse", reconociendo que el concurso que se ha hecho era de ideas, que no era vinculante, por lo que "es un acto de generosidad, de aportar ideas", lamentado que "se organice este lío".

"Imagínese el intentar presentarse al concurso de libre concurrencia y que por casualidad se gana... sería impensable trabajar en un aire tan crispado, en las redes y ciertos circuitos que no son mayoritarios, pero hacen ruido y duelen", ha señalado, afirmando, además, que "comprendo a Antonio que duela, porque a mí personalmente, también me lo hacen y duelen".

Por último, ha asegurado que "hemos aportados unas ideas, que el Ayuntamiento haga lo que quiera con ellas, porque no hay Copyrigh y ya está".

"Estamos orgullosos y contentos de, en ese sitio tan difícil como es el Astoria y Victoria y con ese costo de los suelos, haberle abiertos los ojos al Ayuntamiento de que un proyecto cultural es posible", ha señalado, por lo que ha esperado que en "un futuro el proyecto cultural continúe con ese uso y que se presenten abiertamente las empresas y arquitectos que quieran, que los hagan y todos estaremos todos felices y contentos", ha concluido.