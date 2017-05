Serra Ferrer: "Claro que es posible que el Betis vuelva a luchar por títulos"

Etiquetas

El nuevo vicepresidente deportivo del Real Betis, Lorenzo Serra Ferrer, se ha presentado este lunes explicando que intentará construir "un equipo reconocido, respetado y ganador", ha adelantado que "sería normal" que el próximo entrenador "conozca la entidad" y se ha mostrado convencido de que el club volverá a "luchar por títulos" en el futuro.

"En lo deportivo, quiero que el Betis que sea un equipo reconocido, respetado y ganador. Que la afición vuelva a ser feliz, que esté totalmente convencida de que cualquier profesional que está en este club pone el alma en cada una de sus ideas y sus acciones de responsabilidad para transmitir esto, para transmitir lo mejor que se puede alcanzar", dijo Serra Ferrer en su presentación.

En la inauguración de su tercera etapa en el club, el balear subrayó que "el beticismo es algo mágico". "Dentro de mi humildad voy a procurar, lo más rápidamente posible, que el Betis se vuelva a acercar a la vanguardia en competiciones nacionales y si, se puede, también internacionales. Porque así también lo he vivido en otros tiempos", recordó.

En este sentido, remarcó que "claro que es posible que el Betis vuelva a luchar por títulos", pero que para que eso ocurra deberán "hacer las cosas un poco mejor en lo deportivo". Si lo logran, está "convencido" de que "vendrá una etapa muy positiva".

"Cambiaremos, le daremos la vuelta porque estamos capacitados. Va a haber talento suficiente en el terreno de juego para poder exigirles esta situación. Seguro que lo pondremos en vanguardia en las ligas nacionales y, quizás con un poco más de tiempo, en las internacionales. Esta es la ilusión y me gustaría y lo hago con toda la humildad", reflexionó.

El exentrenador del Barcelona analizó la situación global del Betis y reconoció que "es verdad que ha crecido en una proporción desigual entre lo que es lo deportivo y lo social". "Las personas que estamos bajo esta responsabilidad de trabajar en el aspecto deportivo tenemos que espabilar mucho, estamos en la cola. Los resultados no han sido los que todos esperábamos, esto hay que cambiarlo", pidió.

Uno de los pasos será la elección del nuevo entrenador. "Es normal que conozca la entidad, saber que representa el Betis. Entrenar al Betis no es fácil. Es muy bonito pero no es fácil. Conocimiento suficiente, ambición suficiente, un rasgo de personalidad fuerte en cuanto a la autoexigencia que tiene que tener. No estar conforme con nada", avisó.

Además, ese técnico tendrá que "saber que el buen trato de balón al aficionado le gusta", ya que "el bético es persona sufrida pero es un artista al que le gusta el talento y le gusta el arte". "Hay que conjugar todas estas cosas para sacar el mayor provecho de cada uno", dijo, avanzando que "hay muchos entrenadores en la terna de candidatos".

"Ahora no vamos a poder decir cuál es la persona más adecuada y que encaje bien. No solo en las características que pueda tener como conocedor de fútbol, sino también su personalidad y cómo encarar una situación de esta envergadura. Al Betis lo quiere entrenar muchísima gente. Aunque esté en estas circunstancias dubitativas, tenemos una terna muy amplia. Vamos a intentar que encaje bien su personalidad, sus características a nivel de juego y también las posibilidades económicas", concluyó.