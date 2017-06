Silvio González (Atresmedia) inaugura el MABS2017: "Nos cuesta la tolerancia de los que opinan diferente"

Etiquetas

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha afirmado este miércoles 14 de junio que "uno de los problemas de las empresas hoy día" es que se rodean de personas que piensan como ellas. "Nos cuesta la tolerancia de los que opinan diferente. Conocer visiones distintas, alejadas de lo que pensamos, es importante para tener un criterio amplio y una visión amplia en este mundo que cambia permanente", ha apuntado.

Así lo ha puesto de manifiesto González, en la inauguración del foro Management & Business Summit 2017 (MABS2017), un encuentro entre directivos y personalidades mundiales organizado por Atresmedia en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, y conducido por las periodistas Mónica Carrillo y Mamen Mendizábal, de Antena 3 y laSexta, respectivamente.

Silvio González ha iniciado su intervención aludiendo al músico y premio Nobel de Literatura Bob Dylan. En concreto, se ha referido a uno de sus himnos, 'The Times They Are A-Changin' ('Los tiempos están cambiando'). "Vivimos permanentemente en un proceso de transformación", ha declarado, para después añadir que el hecho de que "las cosas cambian no es algo nuevo", pero "los tiempos cambian y seguirán cambiando siempre, pero ahora lo hacen más rápidamente". "La curva de aprendizaje es más rápida", ha apostillado.

En relación con el encuentro, el consejero delegado de Atresmedia ha afirmado que pretende "entender todas estas incertidumbres" que crean los cambios. "Ver que los tiempos evolucionan y que siempre hemos sido capaces de asumirlos", ha señalado, para después añadir que este congreso también tiene como objetivo enriquecer y permitir "afrontar el futuro con mayores herramientas y conocimientos", sabiendo que lo que espera es "un futuro mejor".

Tras la apertura del congreso, el economista Fernando Trías de Bes ha comenzado la primera ponencia, que ha titulado 'Límites sin límites'. "Los límites existen... o no, lo importante no es si existen o no, sino cómo nos relacionamos con ellos y cómo conseguimos rebasarlos", ha asegurado Trías de Bes, para agregar que "los límites tienen que ver con un sistema perceptual, en límites intangibles el sistema perceptual depende de un sistema de creencias".

MABS2017 acogerá este miércoles 14 de junio las ponencias del experto en ciberseguridad, líder de la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de Telefónica y CDO-Chief Data Officer, Chema Alonso; el periodista Bob Woodward; de la economista Dambisa Moyo; el creativo y autoproclamado 'profeta digital', David Shing; y del exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque.

Finalmente, la jornada del jueves contará con las intervenciones del primer astronauta español en viajar al espacio Miguel López-Alegría; el fundador de idealista.com, Bernardo Hernández; la periodista, escritora y psicóloga Irene Villa; el músico, pianista autodidacta y líder de la Dirección Creativa y Musical de Music Has No Limits (MHNL), Miguel Deparamo; el ex director ejecutivo y copropietario del equipo de Fórmula 1 Mercedes AMG Petronas, Nick Fry; y el médico estadounidense y activista social Patch Adams.