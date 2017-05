The Frame, el 'smart TV' de Samsung que muestra piezas artísticas cuando está apagado

Etiquetas

Samsung ha acudido a la feria de decoración e interiorismo Casa Decor 2017, que se celebra en Madrid, para presentar en España su nuevo televisor de diseño, llamado The Frame, que se encuadra en la línea 'Lifestyle TV' de la compañía coreana donde se combina innovación tecnológica con estética en los dispositivos.

Este nuevo televisor presenta como característica principal la posibilidad de mostrar piezas artísticas cuando está apagado, como si fuese un cuadro, en lugar de fundir a negro. Esta función se combina con una calidad de imagen UHD y un desarrollo en el que ha participado el diseñador suizo Yves Behar. The Frame recibió un premio 'Best of Innovation' en el CES 2017.

SENSORES Y PERSONALIZACIÓN

La configuración del expositor de arte The Frame se hace de modo personalizado a través del modo 'Art', desde donde el usuario puede elegir entre más de 100 piezas elaboradas por 38 artistas y encuadradas en diez categorías diferentes, como paisajes, arquitectura, fauna, acción o dibujo. Además, el usuario puede añadir imágenes o fotografías propias, personalizarlas y añadir filtros de color a través de una 'app' móvil.

El televisor es también pionero a la hora de incorporar sensores que detectan la luz y el movimiento en la estancia en la que se ubica, de modo que es capaz de apagar la pantalla de modo automático cuando no hay nadie y de encenderla cuando alguien se aproxima desde cualquier ángulo. Los sensores también permiten ajustar el color y el brillo del contenido en función de la iluminación de la estancia.

La personalización también tiene que ver con el marco de The Frame, ya que ofrece tres colores --wengué, beige y blanco--. Se conecta con un cable óptico transparente apenas perceptible y se vale del montaje en pared 'No Gap' de Samsung para evitar los problemas estéticos de los cables.

Samsung The Frame se comercializará en España con dos formatos: uno de 55 pulgadas, por 1.999 euros, y otro de 65 pulgadas, por 2.999 euros.