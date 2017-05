Tomares celebra este sábado la 'Gratiferia', una feria donde "todo es gratis" para fomentar la cooperación

Etiquetas

El municipio sevillano de Tomares acoge este sábado en el Parque Multicultural la 'Gratiferia', de 10,00 a 13,00 horas, organizada por la Asociación Mente Plena y con la colaboración del Ayuntamiento tomareño, consistente en una feria "donde todo es gratis" para fomentar la cooperación y la solidaridad.

Según señala el Consistorio en un comunicado, este evento, que se ubicará frente a la Glorieta Gerente Carlos Moreno, "no es un trueque ni un intercambio, sino una feria donde todo es gratis". Así, quien acuda se podrá llevar "todo lo que quiera o necesites o nada y también se podrá donar o no todo aquello que no se use para que lo pueda utilizar otra persona".

"Puedes traer todos los bienes que puedas transportar, lo más pesado, ofrécelo anotando tus datos de contacto en una cartulina. Será una feria en la que podrás donar o encontrar desde muebles, ropa, abalorios, juguetes, libros, discos, electrodomésticos, hasta lo más inimaginable que te haga falta", añade el Ayuntamiento.

La 'Gratiferia' tiene el objetivo de sensibilizar a la población de que lo que uno no necesita "le puede ser útil a otra persona, y facilitar las relaciones saludables a través de la cooperación y la solidaridad, minimizando el impacto del dinero y la especulación, preconizando un mundo mejor y más justo".

Además, contará con una mesa de información general y diversas actividades como yoga, mindfulness, taichí o música, así como un espacio reservado para los más pequeños, la 'Gratipeque', en la que se podrá donar o llevar todo lo que se necesite para niños o bebés. Allí, habrá cuentacuentos, mandalas y otras actividades.