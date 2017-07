De la Torre asegura que cumplirá los cuatro años de mandato porque tiene un "compromiso con los malagueños"

Etiquetas

El alcalde ve las estrategias de oferta cultural e innovación como claves en la proyección internacional de la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha realizado este jueves un balance en el ecuador de su mandato municipal, asegurando que cumplirá los cuatro años porque "tengo un compromiso con los malagueños que lógicamente debo cumplir".

De la Torre ha comenzado destacando que Málaga es la segunda ciudad española --por detrás de Barcelona-- y la número 13 del mundo en proyección internacional, según el estudio 'Cities in motion' del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), que analiza a 180 metrópolis del mundo.

"No somos capital de país ni capital regional, sino una ciudad que ha hecho bien las cosas en los últimos años y ha sabido transmitir avances en materia cultural y tecnológica", ha incidido, resaltando que este resultado era "impensable" hace unos años.

Respecto del balance, ha destacado las estrategias en innovación tecnológica y en oferta cultural que la ciudad ha abanderado en estos últimos años. En el caso de innovación, ha enumerado el Malaga Innovation Festival, el foro Greencities y el Transfiere; proyectos como Zem2All, Málaga Byte, el 'big data', administración tecnológica y aplicaciones para móviles; y el Polo Digital, "el primero de España con 100.000 metros cuadrados dedicados a contenidos digitales".

En el caso de cultura, ha destacado el segundo aniversario del Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso de San Petesburgo, dos pinacotecas que eran "la primera vez que salían del país respectivo".

También ha destacado los seis años del Museo Carmen Thyssen, los 14 del Centro de Arte Contemporáneo, las más de 60 exposiciones temporales en dos años del Museo del Patrimonio Municipal y la Casa Natal de Picasso, y la transformación del Festival de cine de Málaga como festival de cine "en español", con una proyección latinoamericana "más potente que antes".

"Destacar la innovación y la cultura como estrategias nos permiten conseguir ese resultado extraordinario de proyección internacional para Málaga", ha resumido el regidor.

En cuanto al programa electoral, De la Torre lo ha cifrado en un 64 por ciento y ha asegurado que se han puesto en marcha o ejecutado 855 actuaciones y proyectos de los previstos por la candidatura municipal del Partido Popular.

No obstante, ha reiterado que "es difícil, por no decir casi imposible" que vuelva a ser candidato en las elecciones municipales de 2019. "Me siento muy bien y con fuerzas de ser útil", ha afirmado.

Cuestionado por si el primer gobierno sin mayoría absoluta del PP está siendo el más difícil, ha apuntado que estos dos años han sido "diferentes", explicando que los presupuestos y ordenanzas fiscales se han conseguido "dentro de los plazos", y que los temas de la ciudad "no están dificultados de una forma extrema".

PRESUPUESTO Y ORDENANZAS FISCALES

El alcalde ha destacado el aspecto fiscal del Consistorio, agregando que el presupuesto del Ayuntamiento ha ido "creciendo estos años" hasta alcanzar los 749 millones de euros, y que las ordenanzas fiscales son "un modelo de moderación fiscal", tratando dejando "el máximo de recursos en los bolsillos de los malagueños" para obtener "más capacidad de gasto y se reactive la ciudad".

También ha afirmado que el Consistorio está "cumpliendo" con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y reduciendo su deuda, cifrada en 532 millones de euros que podría descender hasta los 440 millones de euros "si quitamos lo que debemos por la política de viviendas, ya que la Junta no hace prácticamente".

Al respecto, ha incidido en que el Ayuntamiento mantiene el pago puntual a proveedores "dentro del plazo legal", alcanzando los 650 millones de euros en este capítulo para los más de 1.500 proveedores que cuenta el Consistorio.

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y VPO

En el capítulo social, al que se destina el 12 por ciento del presupuesto municipal según ha apuntado, ha mencionado el lanzamiento de programas como el de empleo social y el de lucha contra la exclusión social.

Entre las novedades de estos dos años de mandato, ha enumerado la red de 12 economatos sociales, el bono de alimentación, el refuerzo de la unidad municipal de emergencia social y el plan trasversal por la convivencia y la prevención de la radicalización.

Para igualdad, en concreto, ha afirmado que se han cumplido el 90 por ciento de los objetivos del segundo Plan trasversal de género en los primeros años de vigencia. Al tiempo, ha destacado la atención integral a las víctimas de violencia de género a través del servicio de atención psicológica y los pisos tutelados del Ayuntamiento.

En el apartado de vivienda, De la Torre ha destacado la labor del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en cuanto al plan de ayudas al alquiler para familias en riesgo de exclusión, con más de 6,5 millones de euros. Al respecto, ha destacado las más de 200 viviendas de protección oficial (VPO) que se han ejecutado o están por ejecutar.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

El primer edil ha incidido en el descenso de 13.000 malagueños que han dejado las listas del paro, situándose a 30 de junio en 60.240 desempleados en la ciudad. También ha mencionado a la Red de Dinamizadores de Empleo, que ha atendido a más de 7.000 personas; y a la Agencia Municipal de Colocación, que ha encontrado empleo a 1.362 personas en dos años de mandato.

En cuanto a emprendimiento y dinamización, ha destacado la creación de la oficina del empresario, la consolidación de la oficina del inversor y la marca Málaga Open for Bussiness, el centro de atracción de inversores, el apoyo a la diversificación de la economía, la dinamización comercial en el Entorno Alameda por las obras del metro, y las incubadoras y aceleradoras de empresas de Promálaga.

También ha incluido en este capítulo el empleo público aprobado en el Consistorio, que incluye 92 plazas de libre promoción e interna, así como la ampliación de la bolsa de trabajo. Además, ha destacado las 57 actuaciones de rehabilitación y renovación de parques industriales; así como las mejoras en los mercados de abastos, anunciando que este año se procederá a actuar en los mercados de Salamanca y Churriana, y nuevos centros en Teatinos, Campanillas y Puerto de la Torre.

URBANISMO

De la Torre ha destacado en primer lugar la renovación de la Alameda Principal como un espacio dedicado en un 70 por ciento al peatón y con la colaboración institucional de la Junta.

Ha mencionado, entre las actuaciones destacadas fuera del casco histórico, la conexión de Plutarco con Jorge Luis Borges, la renovación de Keromnes, la eliminación del cableado aéreo en La Pelusa, el concurso de la Manzana Verde, el proyecto del Parque Urbano junto al Acueducto de San Telmo y la cesión de terrenos a la Fundación Deportiva Málaga CF.

En el centro de la ciudad, ha resaltado la renovación del entorno de Atarazanas, de la Catedral y de Puerta Nueva, así como la reurbanización del entorno Arrabales-Carretería, Ancha del Carmen, plaza del Patrocinio, y el proyecto del Astoria-Victoria.

TURISMO

Por último, De la Torre ha destacado las "magníficas cifras" del turismo en Málaga, donde se han alojado en 2016 más de 1,17 millones de personas y se han registrado 2,3 millones de pernoctaciones. Según ha apuntado, estos datos se traducen en un impacto económico que ha cifrado en más de 1.600 millones de euros.

En estrategias del destino, ha destacado la marca Málaga Ciudad Genial; la submarca Málaga Ciudad de Museos; la puesta en marcha del eje Andalusian Soul con Sevilla, Córdoba y Granada; la promoción turística en nuevos mercados con la asistencia a ferias del sector; el turismo de cruceros; el impulso al Palacio de Ferias y Congresos, que ha acogido más de 250 eventos y ha sumado casi 640.000 visitas; y los recién concluidos Juegos Mundiales de Transplantados.