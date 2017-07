De la Torre pondrá "todas las facilidades" para que la construcción de la EDAR Norte se inicie "cuanto antes"

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que desde el Ayuntamiento pondrán "todas las facilidades" para la construcción "cuanto antes" de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte de la capital, tras el acuerdo entre la Junta de Andalucía y cinco municipios, entre ellos la capital. No obstante, aunque es una alianza "positiva", a juicio del regidor debería haberse alcanzado antes.

Así, ha destacado a los periodistas que "se ha tardado" en adoptar la decisión teniendo en cuenta que es un asunto "urgente" y que "no se están cumpliendo las normas de depuración" impuestas por la Unión Europea. Para De la Torre, los trabajos de la EDAR Norte tienen que "cobrar ritmo lo más rápido posible".

La intención del Gobierno andaluz es licitar este año la redacción del anteproyecto de la depuradora, para actualizar el elaborado en 2012, de manera que en 2018 se saque a concurso la ejecución de las obras, que tendrían una duración aproximada de tres años. Esta planta se instalará en la capital y podrá tratar hasta 70.000 metros cúbicos diarios, siendo el presupuesto previsto de unos 70 millones.

"Tengo una opinión positiva pero sería mucho más positiva si se hubiera decidido hace un año o dos porque esas reflexiones de ayer --por el lunes-- podrían haberse establecido antes para hacerlo compatible con el riesgo de inundabilidad de esos terrenos", ha indicado, añadiendo, no obstante, que esta obra también será "una manera de recuperar el canon autonómico de agua que se paga con esa finalidad".

La EDAR Norte, ha dicho el alcalde de Málaga, "da respuesta" a Alhaurín el Grande y Cártama, mostrándose "encantado de colaborar con un espacio municipal y en la gestión y mantenimiento, que es muy importante". Igual que sucede, ha recordado, con la EDAR del Guadalhorce, donde se tratan las aguas de las localidades cercanas de Torremolinos y Alhaurín de la Torre.

POLÉMICA POR OBRAS EN EL CAC MÁLAGA

El alcalde, por otro lado, ha sido cuestionado por la polémica que ha suscitado una exposición de Santiago Ydáñez en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) donde hay algunas obras con escenas de sexo con animales. Así, De la Torre ha apelado a la "libertad" de creación de los artistas y ha asegurado que "en absoluto se hace apología de la zoofilia".

Ha asegurado que no se van a retirar las obras de la muestra 'El corazón manda' "porque no hay en absoluto apología de la zoofilia" y ha mostrado su respeto a la Protectora de Animales y Plantas, que lo había solicitado y con cuya presidenta, Carmen Manzano, ya ha dialogado el regidor.

Los artistas, ha dicho, "hacen sus obras con un sentido de la libertad total y plena, como es natural". "No hay que confundir que una obra recoja unas conductas, con las que se puede estar o no de acuerdo, y otra cosa es que se entiende que se hace apología de esas conductas; que no se puede deducir eso en absoluto", ha opinado.

De la Torre ha recordado que hay "muchos ejemplos en la historia del arte en este tema o parecidos" y ha manifestado que el propio centro cultural ha instalado carteles que anuncian que la exposición puede herir la sensibilidad "y eso es suficiente". Además, "ha puesto normas internas para que el público infantil ese tipo de obras" no las vea durante el recorrido.

Por último, cuestionado por la empresa mixta de limpieza, Limasa, ha destacado "el gesto" impulsado por el Ayuntamiento para pagar a los trabajadores la paga de productividad este año pese a que "no estaba previsto" en el acuerdo de la primavera de 2016.

"Como hay un retraso respecto al juzgado número 12 hasta noviembre y en el calendario sobre la municipalización o no tenía cierta lógica aplicar las reflexiones de 2016 al 2017", ha dicho, destacando el "buen clima" con los trabajadores de la empresa de limpieza.