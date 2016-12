Última semana para visitar la exposición 'Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta' en la Fundación Botín

Etiquetas

La muestra 'Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta' cerrará sus puertas el próximo 30 de diciembre. La exposición, organizada por la Fundación Botín y protagonizada por Joan Jonas, artista estadounidense pionera en la práctica de la performance, el cine experimental y la vídeo-instalación, alberga una creación inédita, concebida específicamente para su exhibición en Santander.

La exposición puede visitarse hasta final de mes en la sala de exposiciones de la Fundación Botín (C/ Marcelino Sanz de Sautuola, 3), en horario ininterrumpido de 10.30 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá horario reducido (10.30-14.00 horas), mientras que el 25, la sala permanecerá cerrada.

La creadora neoyorkina presenta en la Fundación Botín una instalación multimedia, que guarda una estrecha relación con Cantabria y que fue llevada a cabo en colaboración con los quince jóvenes artistas internacionales que participaron en el Taller de Artes Plásticas de Villa Iris 2016.

La pieza, titulada caudal o rio, vuelo o ruta, profundiza en la investigación emprendida por Jonas sobre la compleja relación del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente. Un tema que ha sido una preocupación constante a lo largo de su trayectoria y que encontró un acomodo idóneo en el entorno rural del Valle del Nansa.

La obra está compuesta por dos video proyecciones, un conjunto de dibujos sobre papel y una serie de pinturas murales sobre diferentes especies animales. La instalación integra todos estos elementos narrativos en un contexto colorista, creado a partir de imágenes tomadas en los viajes más recientes de Jonas.

La muestra, comisariada por Benjamin Weil, se completa con una selección de vídeos que documentan cinco de las performances más relevantes que la artista ha ejecutado en los últimos quince años.

Las creaciones 'Lines in the Sand' (Líneas en la arena, 2002/2004); 'The Shape, The Scent, The Feel of Things' (Forma, olor, sensación de las cosas, 2004/2006); 'Reading Dante III' (Lectura de Dante III, 2007/2009); 'Reanimation' (Reanimación, 2010/2014); y 'They Come to Us without a Word II' (Se acercan a nosotros sin palabras II, 2015/2016) ponen de manifiesto la progresiva incorporación de nuevos medios a la práctica artística de Jonas.

'Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta' es la primera exposición de la artista en España desde la retrospectiva que le dedicó el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en 2007.