LA VICECONSEJERA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA ENTREGA LOS PREMIOS DEL XXV CONCURSO DE PINTURA PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Etiquetas

La viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, ha presidido este miércoles la entrega de premios del XXV Concurso Internacional de Pintura para Personas con Síndrome de Down que organiza Arte Down, de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), en colaboración con la Fundación Repsol y que se celebró en la Sala de Exposiciones El Águila de Madrid.Belén Prado, según informa Down Madrid en una nota, felicitó a la Fundación Repsol por ser un ejemplo de inclusión y a Down Madrid por el trabajo que realiza con personas con síndrome de Down.Respecto a las obras de la exposición, indicó que "desprenden calor, no solo por el colorido empleado por todos los artistas, sino por la fuerza y la energía que tienen". Prado definió estas obras con la palabra vida, "una vida que reivindican las 4.468 personas con síndrome de Down que hay en la Comunidad de Madrid, que con su coraje y su esfuerzo hacen que la sociedad madrileña sea más inclusiva". Por su parte, el vicepresidente de Fundación Repsol, Ignacio Egea, señaló que esta exposición "es una muestra de una gran cantidad de talento, fuerza, expresividad y firmeza de los artistas, que cuenta con unos cuadros donde no se ve ni un trazo dubitativo". Egea indicó que la Fundación Repsol fomenta la inclusión en ámbitos como la formación, el deporte, la cultura y la sensibilización."La sociedad no debería fijarse en la diferencias que pueden existir, tendrían que fijarse en que el talento es indiferente de las capacidades diversas", añadió. Además, valoró el esfuerzo que hacen fundaciones como la de Down Madrid para liberar el talento que a veces está oculto en personas con discapacidad intelectual.En esta línea, la presidenta de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, indicó que esta iniciativa hace que los participantes pongan en juego sus capacidades y manifiesten sus sueños, ideas o inquietudes. También destacó que este año han sido 76 las personas con síndrome de Down que han aceptado el reto de enfrentarse a un lienzo en blanco, una cifra que ha ido en aumento en estos 25 años."Todos los participantes son ganadores porque han puesto de manifiesto que el arte no entiende de cromosomas, entiende de emociones y el hecho de aceptar el desafío de mostrar pinceladas de color y calor de vuestras emociones ya os hace ganadores", dijo.Las obras seleccionadas y galardonadas en la presente edición permanecerán expuestas hasta el próximo 29 de mayo en la Sala de Exposiciones El Águila.El acto contó con la participación de la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini; el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo; la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, y la coordinadora de Arte Down, Ángeles García Vallejo.