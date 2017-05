Valladolid acoge desde el viernes una exposición retrospectiva del guatemalteco Luis González Palma

Etiquetas

Una retrospectiva del fotógrafo guatemalteco Luis González Palma podrá verse en la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito de Valladolid a partir del próximo viernes, 5 de mayo.

'Constelaciones de lo intangible' presenta una reflexión profunda sobre la mirada que interroga la historia y la condición humana. Luis González Palma, uno de los grandes exponentes de la fotografía latinoamericana, descubre en esta muestra las constelaciones temáticas que han atravesado su obra desde finales de los años 80 hasta la actualidad.

El artista explora las posibilidades técnicas y formales de la fotografía, experimentando con la aplicación de betún de Judea o pan de oro, redefiniendo los límites entre fotografía y pintura, combinando imagen y texto o proponiendo una experiencia escultórica de la imagen.

'Constelaciones de lo intangible' nos adentra en un universo misterioso y complejo en el que la mirada como enigma irresoluble constituye una fuente inagotable de investigación. La muestra, obras que van de 1988 a 2015, es también un ejemplo de la incesante experimentación formal llevada a cabo por el artista, que evoluciona de la fotografía bidimensional a la instalación fotográfica.

Se trata de un recorrido de más de 25 años por unas imágenes que, en palabras del mismo González Palma, son "un intento de darle cuerpo a los fantasmas que gobiernan las relaciones personales, las jerarquías religiosas, la política y la vida". En definitiva, aquello intangible que gobierna nuestras vidas.

La exposición, que podrá verse en la Sala Municipal de Exposiciones de san Benito, entre el 5 de mayo al 18 de junio de 2017, ha sido comisariada por Alejandro Castellote.

Luis González Palma nació en Ciudad de Guatemala en 1957. Después de finalizar la carrera de Arquitectura su interés por el arte, la pintura y la fotografía le llevaron a formarse más intensamente en estos campos y a entrar en contacto con otros artistas guatemaltecos.

En 1987 participó en la creación de Imaginaria, una galería que acogió en La Antigua a las voces disidentes del arte de su país. Más tarde, a finales de los años noventa, formó parte del grupo fundador de Colloquia, una iniciativa destinada al debate, la promoción y la difusión del arte contemporáneo en Guatemala.

Tras varias estancias en Europa y su regreso a Guatemala en 1998, Luis González Palma se traslada en el año 2001 a Córdoba, Argentina, donde comienza a colaborar en varios proyectos con Graciela De Oliveira.

Desde sus primeras exposiciones en Centroamérica, EEUU y Europa hasta la actualidad, su obra ha sido fundamental para entender la fotografía latinoamericana.

Entre sus innumerables muestras individuales destacan las celebradas en The Art Institute of Chicago, The Lannan Foundation, The Australian Centre for Photography, el Palacio de Bellas Artes de México, The Royal Festival Hall en Londres, el Palazzo Ducale di Genova, los Museos MACRO y Castagnino de Rosario, Argentina.

También ha participado en numerosos festivales internacionales como el Photofest de Houston o Les Rencontres de Arles en Francia. Luis González Palma fue representante de su país en la 51a Edición de la Bienal de Venecia.