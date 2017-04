'Velázquez por Sevilla' pide al Gobierno que adquiera la obra 'Retrato de una niña' para el Bellas Artes

Etiquetas

El presidente de 'Velázquez por Sevilla', José Guillermo Caballero, ha celebrado este domingo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya emplazado a la Comunidad Autónoma de Madrid a que inicie el proceso para que 'Retrato de una niña', obra atribuida a Diego Velázquez que saldrá a subasta la próxima semana, sea declarada inexportable, al objeto de evitar la pérdida de "un bien valioso" para el patrimonio histórico español.

Así lo ha indicado la asociación tras una orden firmada por el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, dada a conocer este pasado viernes al ser comunicada a los responsables de la subasta, Abalarte.

En este sentido, Caballero ha manifestado a Europa Press que "'Velázquez por Sevilla' ha consultado con varios expertos, entre los más reputados especialistas en el Barroco español, y tiene constancia de que se está ante una atribución a Velázquez sólida".

Para el presidente de la entidad se trata, además, "de una obra del período sevillano del pintor, que al no tener una temática aparentemente religiosa es sumamente interesante para el legado del pintor en la capital hispalense".

"Evitando la posibilidad de exportación, no sólo se evita la salida de la obra sino su encarecimiento, por lo que hay que aplaudir esta iniciativa del Ministerio", ha continuado.

OPORTUNIDAD "PARA NO NINGUNEAR" A SEVILLA

Al entender de la asociación cultural, la obra representa una oportunidad "irrepetible" para que el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, demuestre que "no ningunea a Sevilla".

"Se nos traslada por activa y pasiva que es casi imposible reparar el expolio artístico que sufrió Sevilla, no solo a manos de las tropas francesas durante las invasiones napoleónicas, sino a favor de museos que no están en Sevilla", apunta, para añadir que "aunque se discrepa sobre ello y se reservan las acciones jurídicas que procedan, esta obra inédita de Velázquez representa una oportunidad para que se demuestre que Cultura no sólo se preocupa por el Museo del Prado, el Reina Sofía o el museo de La Aduana de Málaga, sino también por el Bellas Artes de Sevilla, que está siendo discriminado año tras año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Caballero ha apuntado que "el Estado ha demostrado que, incluso en estos años de crisis, puede invertir en patrimonio cultural, pero, en este escenario, Sevilla es la eterna olvidada por el Gobierno de España, sin que se caiga en el engaño ante las cesiones para exposiciones temporales que, aunque bien recibidas, no remansan definitivamente en la capital hispalense". Así, para el presidente de la asociación, es "el momento de que el ministro dé un paso adelante" y curse orden de adquirir esta obra para su depósito "permanente" en Sevilla.

DONACIÓN SIMBÓLICA

Asimismo, la asociación 'Velázquez por Sevilla', pese a que "sus miembros son trabajadores, profesionales y empresarios que con sus impuestos ya sufragan al Estado español", ha ofrecido públicamente a Cultura una donación de 10.000 euros con la que "contribuir" a la adquisición de una obra de arte que, según Caballero, "tiene un precio millonario".

"Se es consciente de que un Velázquez es costoso, pero desde la asociación se quiere demostrar un compromiso social, y poner unos primeros y simbólicos 10.000 euros", para poner de relieve "lo mucho que representa para Sevilla esta obra", ha abundado.

AGRADECIMIENTO A ABENGOA

En otro orden de cosas, la asociación cultural ha querido agradecer a la multinacional sevillana Abengoa por adquirir la obra de Santa Rufina --obra también de Velázquez-- lo que supone "un ejemplo al mundo de lo que debe ser compromiso social, responsabilidad corporativa y filantropía" .

Por último, Caballero ha destacado el papel "estratégico" que juega la recuperación de la obra de Velázquez para la economía y sociedad sevillana. "Sevilla no es una ciudad industrial, sino que vive de los servicios, el comercio y el turismo, y aparte de la justicia histórica que comporta la recuperación paulatina para Sevilla del legado de Velázquez, esta obra acrecienta un patrimonio cultural que es la base de un futuro sólido del turismo cultural del que vive gran parte de nuestra ciudad", ha concluido.