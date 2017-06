Vintage Trouble, Ben L'Oncle Soul y William Bell, en el madrileño Blackisback! Weekend

Etiquetas

Este fin de semana, el sábado 17 y el domingo 18 de junio, se celebra, como el pasado año, en el Patio Central del Centro Cultural Conde Duque de Madrid una nueva edición del Blackisback! Weekend.

"Se trata de un festival dedicado a la música negra e ideado para disfrutar con toda la familia gracias a la oferta de ocio y gastronomía diurna y a los precios especiales para los menores de edad", explica la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

Y añade dicho texto: "Desde su nacimiento en 2012 Blackisback! Weekend se ha esforzado en traer a Madrid a los artistas legendarios de este estilo de música, a los más aplaudidos en la actualidad junto a las bandas nacionales de más calidad y nuevas promesas".

El cartel de este año incluye el sábado 17 de junio a Vintage Trouble, Stone Foundation, Shirley Davis & The Silverbacks, The Lucilles y XTRArradio DJ's (Kil Valmer, Dirty Robber & Lariad). El domingo 18 será turno para Ben L'Oncle Soul, William Bell, Marta Ren & The Groovelvets y Tito Ramirez.

Los abonos se pueden comprar en Wegow por 50 euros. Los niños hasta 12 años entran gratis, mientras que los que tengan de 13 a 17 años el precio del abono es de 25 euros. Las entradas de cada día suelto cuestan 35 euros para adultos y 15 euros para los niños.