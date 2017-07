XSP propone un laboratorio ciudadano en Tabacalera en vez del espacio para empresas creativas y culturales

Etiquetas

El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento de Gijón, Orlando Fernández, ha presentado una propuesta alternativa de usos para el edificio de Tabacalera, que sustituye el espacio creativo previsto por un laboratorio ciudadano, crea un almacén 'visitable' y convierte la iglesia en un espacio social.

Fernández, en rueda de prensa en el Consistorio, ha puntualizado que la propuesta de XSP solo afecta a la primera fase, es decir, sin contemplar la construcción del nuevo edificio previsto, y en el que iría de acuerdo al plan de usos inicial la sede del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y un gran salón de actos, entre otros servicios.

En cuanto a la propuesta de XSP, ha incidido en que si bien en el proceso participativo se desechó la idea de crear en Tabacalera un museo Bellas Artes, creen que sería bueno, en lo que iba a ser el almacén en el sótano menos 2, destinar ese espacio a los fondos artísticos del municipio. Se crearía allí también un almacén "visitable", en el cual, determinadas personas, acompañadas por personal, puedan verlo, como pueda ser visitas guiadas de escolares. Una zona de acceso público restringido, según el edil.

Ya en la planta calle, XSP propone poner en valor los restos arquitectónicos del histórico edificio, con una exposición temporal en rotación y otra permanente que hable de la historia de Gijón a través de la del propio edificio.

Uno de los cambios importantes es el que XSP le da a la iglesia, sin un uso definido hasta la fecha y que ellos quieren que se convierta en zona social, con un espacio polivalente independiente para pequeñas conferencias o conciertos, o incluso que se pueda destinar a restauración. Ha destacado, unido a ello, que se está valorando el incorporar un acceso al edificio desde esta iglesia.

XSP, asimismo, mantiene el espacio del denominado centro cultural de proximidad, pero en la primera planta se propone crear un laboratorio ciudadano, un recurso dedicado a la innovación social, a partir del trabajo colaborativo y desde un punto de vista cultural, artístico y social, que tenga como base una labor de aprendizaje en común.

Es por ello, que prefieren no compartimentar de antemano este espacio para dar cabida a distintas actuaciones, según el concejal. Este uso vendría a sustituir el dedicado a las empresas culturales y creativas de la ciudad que, según Fernández, tendrían mejor acomodo en otros lugares, a lo que ha puesto de ejemplo LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y el entorno de la Milla del Conocimiento.

El edil ha animado a no repetir el modelo de Cristasa, en todo caso, de forma que haya una rotación de los espacios. Al tiempo, ha considerado que el laboratorio ciudadano que ellos proponen debería ser abierto a todos los públicos y a cualquier ciudadano.

Por otro lado, en la segunda planta, XSP quiere que se destine un espacio para exhibiciones escénicas y proyecciones, en tanto no esté construido el auditorio del nuevo edificio, con capacidad para unas 350 personas. Fernández también ha abogado por no cubrir el patio interior, ya que no le parece imprescincible y supondría un ahorro de dinero. También ha considerado que en la iglesia debería hacerse, arquitectónicamente hablando, la mínima intervención posible.