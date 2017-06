El XXIII Salón del Manga será "el más ambicioso" con 5 días y 75.000 metros cuadrados

Etiquetas

Estrena una colaboración con Sónar con dos sesiones de dj japoneses

El XXIII Salón del Manga de Barcelona, que se celebrará en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona del 1 al 5 de noviembre, será "el más ambicioso", ya que sumará cinco días de duración y 75.000 metros cuadrados --5.000 más que en la pasada edición--, fruto del crecimiento del certamen en expositores, público y visitantes, con unas 120.000 entradas que se pondrán a la venta este miércoles.

Según ha explicado en rueda de prensa este martes el director del salón, Carles Santamaria, el deseo de la organización es trasladar el próximo año el salón al recinto Gran Via de Fira de Barcelona ante el crecimiento continuo de la cita: "Tememos que haya un sold out en los días clave y es una pena que haya mucha gente que no pueda venir al salón", ha dicho sobre esta edición.

Ha asegurado que el acontecimiento "ha crecido y necesita poder ir a Gran Via", ya que a su juicio dejar asistentes fuera del certamen genera frustración, además de afirmar que morir de éxito es morir con una sonrisa, pero es morir.

Santamaria ha recordado que en 2018 el salón coincidirá con el puente de noviembre y que la organización tendría que "poder estar" en Gran Via, en las condiciones que merecen el salón y los visitantes.

LA ROBÓTICA, PROTAGONISTA

En cuanto al eje temático, ha avanzado que esta edición el salón se centrará este año especialmente en la innovación, como "uno de los ejes característicos de Barcelona", con una exposición de robótica.

De este modo, el salón acogerá una exposición sobre la presencia de los robots y seres fantásticos como los 'mechas' y los 'ciborg' en el manga y el anime, actividad que se complementará con la presencia de una de las grandes eminencias de la robótica, el doctor Takanori Shibata.

SÓNAR BARCELONA MANGA

Otra de las apuestas de este salón será su "sinergia" con el Festival Sónar que permitirá celebrar el 'Sónar Barcelona Manga', que contará con la actuación de dj japoneses el jueves 2 de noviembre en "el principio de una larga amistad" que en su primera vez tendrá dos sesiones.

Santamaria también ha avanzado que la gastronomía cobrará importancia este año en el festival con el arroz como protagonista, en una revisión de la fusión del arroz japonés con el arroz del Delta del Ebre, dentro del programa Espíritu de Japón, que acogerá exposiciones y talleres de cocina.

Han confirmado su participación las mangakas Yôko Kamio --autora de 'No me lo digas con flores'-- y de Robico --'El Monstruo de al lado'--, así como la participación de la cantante japonesa Azui Inoue --conocida por interpretar el tema musical 'Mi vecino Totoro'--.

Asimismo, el Salón ha querido que la autora del cartel de este año sea de la joven ilustradora española Kenneos --Victoria Chamizo--, que falleció el año pasado dejando una destacada obra gráfica de estética manga.

EL SALÓN, "UN ACONTECIMIENTO"

El teniente de alcalde de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha pasado de ser un salón más a un acontecimiento cultural de la ciudad, mientras que el codirector del Festival Sónar Ricard Robles ha celebrado poder poner su pequeño grano de arena al salón: "Esperamos que sea la primera edición de muchas otras".

El presidente de Ficomic, Patrici Tixis, ha pronosticado que el salón tendrá "más visitantes que nunca", y el cónsul general de Japón en Barcelona, Naohito Watanabe, ha celebrado que este salón permite abrir la puerta hacia el mundo mágico de de Japón.