Un total de 238 artistas, empresas y gestores componen el Catálogo de Ofertas Culturales 2017

La Diputación de Cáceres publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un total de 238 nombres de artistas, empresas y gestores culturales o compañías profesionales, que forman el Catálogo de Ofertas Culturales 2017. Este catálogo servirá de base para "cubrir las actividades de los programas culturales que lleve a cabo la Diputación de Cáceres en los distintos municipios de la provincia a lo largo del año 2017 y con previsión de continuidad en el año 2018".

CÁCERES, 28. (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que, en febrero se abrió el plazo para recibir las propuestas y ofertas culturales de los distintos artistas o empresas, que no debían superar un presupuesto de 3.500 euros.

El llamamiento solicitaba ofertas incluidas en distintos ámbitos de actuación: artes escénicas (circo, danza, musical, ópera, zarzuela o teatro), música (canción de autor, celta, clásica y antigua, copla o canción española, flamenco, folk, fusión, jazz-blues, músicas del mundo, nuevas músicas, pop-rock o rap), cine y artes audiovisuales (muestras de cine, ciclos y otras propuestas audiovisuales) y proyectos multidisciplinares (que abarquen música, teatro, danza y otros), informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Entre los criterios generales de valoración se han tenido en cuenta la originalidad e innovación creativa de la propuesta, la trayectoria profesional de los artistas, grupos o formaciones, valores educativos, sociales y culturales, propuestas para difundir temas de igualdad de género, respeto medioambiental, lucha contra el acoso escolar, la xenofobia, entre otros, y la adaptabilidad de los proyectos al público al que se dirige la acción y al espacio en el que se va a desarrollar, entre otras cuestiones.

No obstante, la diputación añade que, tal como se indica en el BOP, el hecho de que la institución provincial use este catálogo para la programación, "no supone obligatoriedad (...) ni la inclusión en la misma creará ninguna relación contractual ni laboral con la Diputación". Además, la institución se reserva el derecho a contratar otras ofertas culturales aunque no estén incluidas en este catálogo, concluye la nota.