El colectivo vallisoletano Laika contará con su propio sello discográfico

Etiquetas

El sello vallisoletano Valle Rojo y la asociación cultural Colectivo Laika han unido sus fuerzas para impulsar un nuevo proyecto discográfico que tendrá como objetivo principal el lanzamiento de nuevas propuestas musicales y el apoyo a artistas locales.

Según ha informado el colectivo a través de un comunicado remitido a Europa Press, la primera referencia será el álbum 'Hasta que acaben los campos', de Kiko Sumillera, que verá la luz a comienzos de febrero. Su presentación se llevará a cabo el sábado 4 de febrero en el Desierto Rojo con la formación al completo y con Cifu Alonso como artista invitado.

El proyecto nace con la vocación de convertirse en "referencia para nuevos artistas" y en plataforma de promoción del talento de jóvenes bandas y artistas, tanto dentro como fuera de Valladolid.

Exmiembro de 'Los Lolas' y de 'Woodpecker & Co', formaciones con un punto gamberro y casi punk, el vallisoletano Kiko Sumillera se convierte en 'Hasta que acaben los campos' en voz comprometida con la tierra y las vivencias de los que en ella habitan.

Su segunda obra, disponible en vinilo de doce pulgadas y CD desde el mes que viene, ha sido comparada tanto con el aroma tradicional y espontáneo de Lorena Álvarez como con la inspiración poética y las inflexiones de Nacho Vegas.

En todas las actuaciones estará acompañado por su banda al completo, que aparece también en 'Hasta que acaben los campos': Álex Izquierdo al bajo (Ángel Stanich Band), Ángel Román a la batería (Corzo, My Friendly Ghost, Tuxedo), David Hernández al teclado y a los coros (Cosmic Birds) y Juan Díez a la guitarra (Casa, Frieda's Still In Love).