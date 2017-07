Más de 8.800 personas ya han asistido a los conciertos de 'Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla'

Etiquetas

Los conciertos del ciclo de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla' han recibido ya a 8.818 personas que han disfrutado así de esta actividad, que supone una "valiosísima" oportunidad para conocer los valores históricos, artísticos y naturales de estos jardines monumentales, según destaca el Ayuntamiento hispalense.

En un comunicado, desde el Consistorio recuerdan que las 'Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla' se adentran en su quinta semana de conciertos, que se realizarán desde este lunes día 10 hasta el sábado 15 de julio.

Así, este lunes día 10 de julio llega 'Samarcanda' para ofrecer 'Canciones y danzas del Mediterráneo', un recorrido por la tradición melódica y rítmica del Oriente, así como por la música de los países del entorno mediterráneo, canciones magrebíes, piezas clásicas procedentes de Turquía o Egipto, danzas tradicionales de Grecia, cantos de amor tunecino.

"Complicidad, fluidez melódica, alborozo y trashumancia se entrecruzan en esta travesía sonora, acercando al espectador al arte y a la sensualidad que durante siglos inundó bazares, medinas y palacios del Cercano Oriente y el Mediterráneo", han explicado desde el Consistorio.

El martes 11 de julio se presenta el prestigioso 'Euskal Barrokenensemble', que ha logrado hacerse un hueco en el panorama internacional de la música antigua, por su "frescura y cercanía" en la interpretación, además de por ofrecer un espacio importante a la improvisación y recreación de la música de muy diferentes épocas.

En esta ocasión se presenta en formación de cuarteto con Enrike Solinís (guitarra barroca, laúd), Miren Zeberio (violín barroco), Pablo Martín Caminero (contrabajo) y Daniel Garay (percusión).

Ofrecerán 'Colores del Sur', donde interpretarán piezas de Gaspar Sanz, Scarlatti, Antonio de Santa Cruz y Manuel de Falla, además de piezas tradicionales del País Vasco.

El miércoles 12 de julio llega 'Sheela Na Gig', una de las formaciones más sólidas del panorama nacional especializadas en el Folk del arco atlántico; una banda imprescindible para el aficionado a la música folk y celta. Estrenará en los Jardines del Real Alcázar su nuevo trabajo discográfico 'The Path of Shells' (El camino de las conchas), formado por un conjunto de piezas que tienen como propósito ilustrar la particular relación que tienen los componentes del grupo con la ciudad irlandesa de 'Sligo', un programa donde muestran a su manera el sentir de la música de Irlanda.

El jueves 13 de julio vuelve 'Axabeba', referente de la música medieval enm el país. Cristianos, moros y judíos conforman el tejido multicultural que sirve de hilo conductor a su música, y así ofrecer su imagen particular de la España de las tres culturas del Mediterráneo. Manuscritos del ámbito cristiano como los de las 'Cantigas de Santa María', 'Cantigas de amigo de Martín Códax', o el 'Llibre Vermell' de Montserrat, y también músicas de la tradición andalusí y sefardí.

El viernes 14 de julio se presentan el guitarrista chileno Bernardo García 'Huidobro' y la soprano Ángeles Tey, que llevan muchos años de colaboración artística en distintas formaciones, actuando prácticamente en todo el territorio español, así como en países europeos e iberoamericanos.

El programa que presenta se inspira en la amistad que unió a dos exponentes fundamentales de la Generación del 27 como son el poeta Federico García Lorca y el guitarrista Regino Sainz de la Maza. Interpretarán las 'Canciones españolas antiguas' de Lorca, y una serie de composiciones de corte nacionalista de Sainz de la Maza.

Y el sábado 15 de julio, vuelve Chez Luna para presentar sus 'Once lunas para un jardín', que supone un recorrido por tres de sus discos, 'Chez Luna abraça Noel Rosa', 'Mensajero de Nostalgias' y 'Chez Cinema', a la vez que regalar el estreno de un ramito de canciones de Federico García Lorca y de Violeta Parra, en el centenario de su nacimiento. "Once canciones como once lunas" para iluminar las noches de este jardín "sin igual".

Las entradas se pueden adquirir al precio de seis euros si se compran en la taquilla del Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 20,30 horas, de lunes a viernes. También se pueden comprar por Internet al precio de siete euros. Estas entradas se podrán imprimir en casa o descargarse en un dispositivo móvil.