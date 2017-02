El poeta y escritor Diego Doncel destaca la "pureza" de la ciudad de Cáceres y el placer de pasearla

Etiquetas

El poeta y escritor extremeño Diego Doncel, que ha resultaldo ganador de la novena edición del Premio Internacional de Periodismo que convoca la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros (FMCCB) con el trabajo 'Cuando vuelven las cigüeñas', ha destacado la "pureza" de la ciudad de Cáceres y el placer que supone pasearla y "oír tus propios pasos por las calles de la parte antigua".

Doncel publicó el artículo que le ha hecho merecedor del premio en El País-El Viajero el 25 de noviembre de 2016 y en él realiza un recorrido por las bondades de la capital cacereña, "un lugar donde la mirada descansa", ha dicho este jueves el escritor antes de recibir el galardón en un acto público esta tarde.

Así, ha explicado que cuando se planteó la escritura de este artículo, pensó que la mejor modalidad literaria desde el que podía abordarlo era el paseo literario, ya que en ese caminar lento y atento "se piensa, se pone orden a los pensamientos y se empapa uno de todo lo que ve, oye o de con quien se encuentra", apuntó.

Por ello, 'Cuando vuelven las cigüeñas' es un artículo que se inserta en la mirada del paseante, del hombre que recorre la ciudad y se pierde en ella para descubrir que no sólo es un espacio urbano sino un espacio de vida. En la línea de Robert Walser o Peter Handke, Diego Doncel inicia un paseo que hace de Cáceres un símbolo de la belleza y de la moral del saber vivir.

Desde el paseo de Cánovas a la plaza de las Veletas se hace un retrato de una ciudad del pasado que mira al futuro, donde desde sus orígenes destaca su carácter de frontera y mestizo, y donde la cultura es el centro de su actividad. Por ello no hay solo referencias al legado arquitectónico sino también al carácter literario, plástico o gastronómico de "una ciudad moderna, porque lo moderno no es la velocidad", ha subrayado el escritor que agradece que Cáceres no esté "devastada por el turismo" y que "no se haya arrasado su belleza".

Doncel, que a finales de verano podría tener terminada su próxima novela, recalca que lo que ha pretendido plasmar en su artículo es la quietud y el remanso de paz y descanso que ofrece la ciudad, declarada hace más de treinta años Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por su parte, el director de la FMCCB, Luis Acha, ha señalado que en estas nueve ediciones del premio "se van cumpliendo los objetivos" que se marcó la fundación cuando decidió convocar este certamen, ya que con los trabajos que se publican "se difunden los atractivos de Cáceres y se dan a conocer a miles de lectores".

Cabe recordar que, en las ocho ediciones anteriores, fueron galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan José Ventura (Mención de honor), Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina y Antonio Colinas. El acto oficial de entrega del premio a Diego Doncel se celebrará esta tarde en la sede de la fundación, situada en la plaza de San Jorge de la capital cacereña.

BIOGRAFÍA DE DIEGO DONCEL

Nacido en Malpartida de Cáceres en 1964, Diego Doncel es poeta, novelista y articulista. Como poeta ganó el Premio Adonais en 1990 con su libro El único umbral (Madrid, Adonais, 1991). Al que siguieron Una sombra que pasa (Tusquets, 1996), En ningún paraíso (Visor, 2005) y Porno Ficción (DVD Ediciones, 2011), libros que se reúnen en Territorios bajo vigilancia (Visor, 2015). Posteriormente ha publicado El fin del mundo en las televisiones (Visor, 2015).

Una trayectoria poética reconocida más allá de las corrientes dominantes y persiguiendo la crítica de los distintos cánones establecidos y por la que ha recibido, entre otros galardones, el Premio Burgos y el Tiflos de la Fundación ONCE. Estas publicaciones han sido elegidas entre los mejores libros del año por los periódicos El Mundo, ABC, Público y El País.

Tiene publicadas tres novelas: El ángulo de los secretos femeninos (Mondadori, 2003), Mujeres que dicen adiós con la mano (DVD Ediciones, 2010) y Amantes en el tiempo de la infamia (Premio Café Gijón 2012, Siruela, 2013). Sus libros de poesía y sus novelas han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, chino y árabe.

Doncel ha colaborado como crítico en suplementos literarios, actualmente se dedica a la crítica de poesía en el suplemento ABC Cultural, y al articulismo cultural en el diario El País. También ha realizado guiones para televisión y radio, y ha trabajado como gestor cultural en instituciones como Círculo de Bellas Artes o Círculo de Lectores.

Dirigió la colección de poesía y ensayo Los solitarios y sus amigos y la Biblioteca de poesía de las Islas Baleares. También fundó y codirigió la revista hispanolusa Espacio/ Espaço escrito. Por su trayectoria como escritor le fue concedido el Premio Diálogo de Culturas 2015.