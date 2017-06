El estilo de día y de noche de Alessandra Ambrosio

Etiquetas

Alessandra Ambrosio dice que desde que es mamá su cuerpo es mucho mejor. El ángel de Victoria's Secret, que ha estado estos días en Madrid presentando la nueva colección de marca de zapatos de la que es imagen, tiene una figura escultura, pero además sabe sacarse partido: sabe perfectamente cuáles son las prendas que la llevan a la cima de las más elegantes.

Eso sí, a pesar de que derrocha glamour en la red carpet, ella define su estilo como 'básico'. "Me gusta vestir bastante básico durante el día, pero con un giro bohemio y sofisticado, que tenga un toque rockero y chic", dice. Sin embargo, por la noche, le gusta dar lo mejor de sí misma. "La noche es para derrochar glamour", admite.

Antes de salir de casa, le gusta que su hija Anja, que cada día se parece más a la modelo brasileña, le dé el visto bueno a su look. "Tiene criterio", ha relatado la top model quien también confiesa que desde que es madre su estilo más sencillo. Los vaqueros, los shorts, las blusas fluidas y las camisetas son sus must have.

"En verano me gusta darle mucho protagonismo a los accesorios", confesó a la revista Harpers Bazaar. Es muy común verla con zapatillas y zapatos planos para el día a día y con gafas de sol. "Tengo gafas de todas las formas y colores".

Huye de las excentricidades y de los estampados, pero por la noche, cuando acude a un evento, le gusta brillar y arriesgar. Los vestidos ceñidos, de estilo tubular, con escotes y cut out son sus favoritos; en los pies, "zapatos altos y con mucho brillo, para parecer más alta", ha dicho.