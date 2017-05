La exposición 'Girls just want to have art' muestra la defensa de la mujer creativa en la Sala de la Provincia

Etiquetas

La Sala de la Provincia acoge desde este miércoles la exposición 'Girls just want to have art', proyecto ganador de la de Becas de creación plástica Daniel Vázquez Díaz en 2015, con el que su autora, Bea Sánchez (Jaén, 1986), reivindica la igualdad y la conciliación en el arte contemporáneo.