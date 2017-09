Una gran exposición de 'Juego de Tronos' iniciará gira mundial en Barcelona

Etiquetas

Una gran exposición sobre la serie 'Juego de Tronos' iniciará gira mundial en el Museu Marítim de Barcelona el próximo 28 de octubre, con piezas de vestuario, atrezzo, decorados y objetos en un entorno envolvente en que no faltarán los paisajes invernales del Norte y los majestuosos escenarios de Desembarco del Rey.

Lo han anunciado este jueves los organizadores de la exposición 'Game of Thrones: The Touring Exhibition' --la mayor hasta la fecha-- que son HBO Global Licensing, la productora GES y la promotora local Sold Out, que colaborará con la productora francesa Encore.

La exposición contará con varias zonas de temática dinámica que representarán distintas localizaciones de la serie y en las que se mostrarán piezas de vestuario, atrezo, decorados y objetos en un entorno envolvente.

Así evocará también la arbolada del Camino Real, la conquistada ciudad de Meereen con sus cuarteles de guerreros Inmaculados y los fieles de la Casa Targaryen, además de acoger escenarios emblemáticos de la misteriosa Casa de Blanco y Negro, el Castillo Negro, hogar de la Guardia de la Noche y las heladas tierras de Más allá del Muro.

También se podrá ver la espectacular pieza central del emblemático Salón del Trono de Hierro, donde los visitantes podrán visitar la sede del poder de los habitantes de Poniente en todo su esplendor.

La exposición, cuyas entradas salen a la venta este jueves, propondrá una experiencia interactiva de más de 1.000 metros cuadrados de superficie, inspirada en la exitosa serie y permitirá a fans de todo el mundo experimentar y sumergirse en el universo artístico de 'Juego de Tronos'.

PUERTA AL MEDITERRÁNEO

"Nos ilusiona poder anunciar Barcelona, la puerta al Mediterráneo, como ubicación para el estreno mundial" de la gran exposición de Juego de Tronos, ha afirmado el director creativo y vicepresidente ejecutivo de GES, Eddie Newquist.

En su opinión, el estreno en Barcelona representará la culminación de los esfuerzos conjuntos de muchos artesanos, diseñadores y artistas de gran talento para crear esta colección sin precedentes de objetos, vestuario y decorados emblemáticos, y mostrarla a fans de todo el mundo.