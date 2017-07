Una exposición en el MuVIM reivindica a Joan Martí y su legado "que discurre por los lugares de la vida"

Etiquetas

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) inaugura al exposición ' Joan Martí. Estructuras del tiempo, que reivindica la figura de este escultor y pintor, creador entre otras piezas de las gárgolas del Pont del Regne, así como su legado, "que discurre por los lugares de la vida".

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha inaugurado la muestra, acompañado por el diputado Pablo Seguí, informa la institución a través de un comunicado.

El máximo responsable de la corporación provincial ha destacado la importancia que tiene para Ontinyent que el trabajo de Joan Martí, natural de esta población, que falleció en 2004 a los 57 años de edad, pueda exponerse en "el museo de referencia de la modernidad valenciana, un buen contenedor que ahora se llena con una obra de magnitud que nos deja un gran legado", entre el que ha citado los guardianes del Pont del Regne de València y la escultura del Salt del Bou, "un icono de Ontinyent".

Son solo dos de las creaciones de un artista, profesor en el instituto l'Estació de Ontinyent, al que, en palabras de la subdirectora del MuVIM, Carmen Ninet, "hay que buscar en la calle, en los lugares por los que discurren nuestras vidas". "Los artistas se consagran cuando sus obras pasan a formar parte del imaginario colectivo y Joan Martí forma parte de ese imaginario", ha añadido Ninet.

VISIÓN PANORÁMICA

En esta muestra, el MuVIM plantea una visión panorámica de las distintas etapas artísticas de Joan Martí para que "las esculturas salgan al encuentro del visitante de manera muy atrayente". La subdirectora del museo y el presidente de la Diputación han agradecido a la familia del artista el "gran trabajo realizado, desde la convicción de que tienen una joya que mostrar al mundo", y Rodríguez se ha dirigido a la mujer y los hijos de Joan Martí al término de su intervención: "Dicen que uno no muere si no se le olvida, por eso podemos garantizar que Joan no morirá nunca".

Los hijos de Joan Martí han sido los encargados de presentar la figura de su padre. El que fuera integrante del colectivo artístico Font d'Art y del grupo La Vila era "un hombre perfeccionista, inconformista, honesto y exigente consigo mismo", según ha manifestado Joan Martí hijo, que visiblemente emocionado ha confesado que "en estas últimas semanas hemos tenido la sensación de que estaba vivo".

El hijo del artista ha destacado la pasión de su padre por "buscar siempre nuevas formas de creación, desde la soledad de su estudio en el que le veíamos pasar horas y horas dibujando esbozos". Por su parte, Eva Martí, hija del artista, ha explicado las tres etapas en las que se divide su obra, y que están representadas en la muestra que ya puede verse en el MuVIM.

La primera de estas etapas es la de la simplificación de la figura del cuerpo femenino, tras la cual llegó la geometrización y abstracción, pasando del empleo de materiales como la piedra y el mármol al uso del hierro. La última etapa de Joan Martí, en la que creó los guardianes del Pont del Regne, "probablemente su obra más emblemática", está caracterizada por la bidimensionalidad y las curvas, un tiempo en que el artista quedó atrapado por el círculo.