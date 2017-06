La falda de la princesa Madeline de Suecia que a todas nos gustaría tener

Etiquetas

Anoche se celebró los Premios Polar Music que concede cada año la Real Academia Sueca de Música a artistas por sus creaciones y éxitos en el panorama musical. En el evento pudimos ver a mucha realeza. Los reyes de Suecia, Silvia y Carl Gustaf, los príncipes de Suecia, Madeline y Carl Philip y los príncipes Victoria y Daniel.

Y en un evento de tal envergadura no podían faltar los looks más glamurosos. Sin embargo, la princesa de Suecia, Madeline, consiguió robar la atención de los flashes con su espectacular look, digno de una boda de lo más chic.

La princesa de Suecia acudió con una espectacular falda larga blanca de tul con rosas en tonos claritos que convertían el look en todo un 'must' para acudir como invitada a un gran evento o incluso a una boda (si la novia nos da permiso de ir del mismo color que su vestido). Lo combinó con una bonita camisa transparente con lazo al cuello blanca y un bonito recogido.

La princesa Victoria en cambio, lució un vestido largo gris metalizado con volúmenes. Además, se calzó unas bonitas sandalias del mismo color y se recogió el pelo en un bonito moño.

La reina de Suecia, Silvia, acudió al evento con un precioso vestido largo, muy colorido y con detalles de lo más divertidos. Completó el look con un chall que le resguardaba del frío.