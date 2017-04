El programa itinerante cultural de la Diputación de Huesca empieza con cuatro exposiciones y tres proyecciones

Etiquetas

El programa itinerante de la Diputación de Huesca inicia su andadura con cuatro exposiciones y tres proyecciones que se podrán ver de forma simultánea en Graus, Tamarite de Litera, Gurrea de Gállego y Ayerbe durante este mes de abril.

En localidades tan distantes en el mapa se despliega esta oferta cultural, donde el público podrá ver fotografía histórica, la de los hermanos Viñuales, proyectos colectivos como el que recupera la memoria de Casa Ena o la exposición compuesta de grabados y dibujos realizados por cinco mujeres y una nueva propuesta que descubre el trabajo fotográfico de Sergio Bestué centrado en los insectos, además del palmarés del último Festival Internacional de Cine de Huesca que este año también se acerca a los municipios altoaragoneses.

Este viaje cultural continuará por cerca de 30 localidades más hasta comienzos del próximo año, como detalla la responsable de Cultura de la DPH, Berta Fernández, quien también ha indicado que el número de poblaciones casi se duplica si hablamos de movimientos porque serán 58, al haber solicitado algunos municipios hasta 2 ó 3 exposiciones.

La diputada delegada de Cultura se refiere en 2017 a "incremento en todas las vertientes del programa", tanto en la demanda como en número de propuestas que se abrirán en el territorio altaragonés, en contenidos artísticos "y también en actividades didácticas, de las que tenemos previstas 35", entre talleres, charlas y visitas guiadas que también serán sin ningún coste para los ayuntamientos.

El año pasado se cerró con más de 12.000 participantes en estas propuestas del calendario de artes plásticas y visuales que propone la DPH. En Ayerbe, este martes se podrá ver por primera vez 'Insectos. Tesoros diminutos', la exposición que se ha concebido con una selección de 60 macrofotografías que reflejan la diversidad de esta fauna, sobre todo en los parques de la Sierra y Cañones de Guara y de Ordesa y Monte Perdido que son la segunda y la cuarta área protegida con mayor número de mariposas diurnas. Surge a partir de la publicación del mismo nombre del altoaragonés Sergio Bestué, licenciado en Ciencias Ambientales y que se publicó dentro de la colección de títulos de los Félix de Azara.

De carácter divulgativo y pedagógico, da a conocer especies como puede ser la mariposa Polyommatus fulgens ainsae, de la familia de los licénidos y una subespecie casi exclusiva del Sobrarbe, que fue descubierta para la ciencia por un entomólogo alemán en el año 1961, u otras que llaman la atención por su colorido, con el reverso de sus alas como si hubiera pasado el pincel de Van Gogh. También se muestran insectos depredadores, ejemplo de ello es la Mantis religiosa que aparece captada alimentándose de un saltamontes.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN

Con motivo de la apertura el propio Sergio Bestué realizará una visita guiada, a las 20.00 horas, y la exposición estará abierta, de lunes a viernes y en horario de 9.00 a 14.00 horas, hasta el 14 de mayo. Después, se trasladará a Aínsa, localidad natal del autor, donde permanecerá del 9 de mayo al 4 de junio, y seguirá su recorrido por la provincia en los museos de la Laguna de Sariñena y el Pallar d' Agustin, en Hecho, pasará por Sallent de Gállego para finalizar en Tardienta entre los meses de noviembre y diciembre.

Ha sido una de las propuestas más demandadas por los ayuntamientos altoaragoneses, seguida de 'Brosmind', exposición que presenta estos días en la sala de la Diputación al talento y trabajo de estos diseñadores. Entre agosto y septiembre estará ya en Sabiñánigo y Altorricón para itinerar después por Tamarite, Barbastro y Graus.

En el Espacio Pirineos de Graus ya está abierta 'Más allá de la afición' para dejar constancia de las cambiantes décadas de 1910 y 1920 a partir de fotografías de los hermanos Nicolás Viñuales, considerado el primer fotógrafo amateur de la historia de la fotografía y Elías, el menor, que sigue con la afición de su hermano de quien aprende la técnica, los temas y los géneros. Hasta el 10 de junio, se puede visitar de martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Completan las propuestas de este mes, cinco grabadoras en la biblioteca de Gurrea de Gállego desde este lunes y hasta el 30 de abril, la forma en la que Dulce Rodríguez, Teresa Masete, Sonia Pulido, Ana Pomar y Vicky de Sus celebran la amistad, dibujada y estampada de cinco maneras e incluye un taller. Del 22 abril al 1 de mayo, el público podrá acercarse en la sala de exposiciones de Tamarite al proyecto La Casa Ena, donde Sara Álvarez, beca Ramón Acín de la DPH, conecta el almacén de juguetes de su abuelo con la casa natal de Ramón Acín mientras ahonda en su memoria y en el paso del tiempo.

La parcela audiovisual también tiene su hueco desde el comienzo en el programa con los trabajos que se pudieron ver en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. Se distribuye en tres sesiones, la primera con el palmarés del Concurso iberoamericano de cortometrajes (Rosinha, Sentimental y Baraka), el Concurso internacional de cortometrajes (Houvast, Zeezucht, Yul et le serpent y The Culprit) y el de cortometraje documental (9 days from my window in Aleppo, Yo no soy de aquí y Alike).

Comenzará en Gurrea de Gállego el 23 abril, a las 19:30 horas, contando con una presentación a cargo de los miembros de la Fundación del Festival de Cine y el resto de proyecciones tendrán lugar los días 27 abril y 5 mayo.

UN TOTAL DE 31 MUNICIPIOS

Además de los cuatro de abril, este año forman parte del Programa Itinerante un total de 31 municipios entre los que también se encuentran Secastilla, Altorricón, Tardienta, Valle de Lierp, Albalate de Cinca, Sariñena, Binéfar, Sallent de Gállego, Albelda, Valle de Hecho, Campo, Ballobar, Monzón, Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, Igriés, Sabiñánigo, Almudévar, Barbastro, Jaca y las comarcas de La Ribagorza y Jacetania, en una red que ha crecido con la incorporación de Chalamera, Fiscal, Gurrea de Gállego, Lanaja, Alcampell y Yebra de Basa.

Berta Fernández ha explicado que es una oferta que se desarrolla en estrecha colaboración con los ayuntamientos "a partir de las solicitudes recibidas diseñamos el calendario" y ha destacado que las propuestas expositivas se conciben "ajustándose a las necesidades y al espacio donde deciden ubicarla en cada municipio".

A comienzos de año, la Diputación ofrece a los municipios un catálogo expositivo para que los ayuntamientos puedan elegir los contenidos que después se podrán ver en su localidad, de los que la institución provincial asume los gastos de organización, producción, transporte y montaje. El único coste que asumen los ayuntamientos es en el caso de que quieran tener más de una exposición cada año.

El catálogo de este año mira al territorio y a los artistas altoaragoneses, de ahí que se vaya a poder ver también la Ópera Clown de Pablo Álvarez, que ha comenzado a recuperar la figura de Marcelino Orbés, además de las fotografías de Fernando Biarge (El paisaje del hombre), Antonio Lachós (Piedras en el tiempo), Álvaro Calvo (Unanswered), los instantes del naturalista y fotógrafo David Gómez Samitier o la obra reciente de Vicky de Sus.

En la parte histórica, desde los primeros aviadores a la actualidad con Cien años sobre el cielo de Huesca y dos exposiciones compuestas a partir de los álbumes de familia y fotógrafos con las colecciones que conservan la Fototeca Provincial. La selección audiovisual de la Muestra de Realizadores Oscenses también se renueva con 13 nuevos trabajos que se proyectarán divididos en dos sesiones.