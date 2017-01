El formato digital acapara el 60% del mercado musical y la suscripción a plataformas aumenta más de un 37%

Etiquetas

Manuel Carrasco, el artista más vendido del año con el disco 'Bailar el viento', seguido por Melendi y Adele

El formato digital acapara más del 60 por ciento del mercado musical en España y la suscripción a plataformas digitales sube un 37,4 por ciento, mientras que las cifras globales de venta reflejan un aumento del 1,7 por ciento, tal y como muestran los datos del informe anual del mercado discográfico de Promusicae referente a los datos de 2016, publicado este martes 31 de enero.

La industria discográfica española consiguió crecer durante el pasado ejercicio por tercer año consecutivo y en total los españoles gastaron durante este año 163,7 millones de euros en música grabada, una cantidad que supera los 161,1 millones registrados en la temporada anterior.

Según destaca Promusicae, la suma de este nuevo incremento del 1,67 por ciento en el último ejercicio, después de dos años de recuperación, "confirma la tendencia de mejora en un sector que, golpeado duramente por la piratería y las descargas ilegales, había sufrido una importante caída de su volumen de negocio años atrás".

En este sentido, destaca que después de las pérdidas ininterrumpidas en España desde 2001 (cuando se vendían 603 millones de euros en fonogramas), 2014 registró un repunte del mercado de la música grabada en 21 puntos porcentuales, mientras que en 2015 las ventas superaban el registro anterior en un 6,85%. Esta tendencia se consolidó en 2016, con una subida de 1,67% en comparación con los años anteriores.

En cuanto al consumo de música digital, en 2016 el 61,2 por ciento de ingresos provinieron de la venta digital frente a un 38,8 por ciento para las tiendas de discos tradicionales. Según destaca Promusicae, esto es efecto de la consolidación de la modalidad de streaming: en 2016 se superó el millón de suscriptores de pago a los servicios de música que ofrecen streaming en España.

Los ingresos por suscripción aumentaron en un 37,4 por ciento, hasta los 62,2 millones de euros, mientras que el streaming gratuito y financiado por publicidad subió un 24,7 por ciento hasta los 25,3 millones. En concreto, el sector digital pasó de generar unos ingresos de 79,6 millones a 100,2 millones de euros, un aumento de casi un 26 por ciento.

MERCADO FÍSICO

En cuanto a las cifras del mercado físico, estas reflejan una suave transición de consumo hacia lo digital, aunque el ingreso generado por la venta de CD y vinilos superó la cantidad de 63,5 millones de euros en 2016. Durante el pasado ejercicio se vendieron en España más de 8 millones y medio de discos, la mayoría de ellos en formato CD. Asimismo, destacan los 433 mil vinilos vendidos en 2016, frente a los 362 mil del anterior, lo que supone un incremento del 19,6 por ciento.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, ha reclamado al nuevo Gobierno "la necesidad de apostar firmemente por la creatividad musical de nuestro país como vehículo cultural" y ha resaltado que "eso significa proteger el desarrollo que se ha alcanzado hasta ahora, que en términos de industria, pasa más que nunca por un modelo digital que sigue desprotegido y, a pesar de todo, avanzando en un terreno donde la piratería sigue siendo una gran amenaza".

"Ha llegado el momento de que el Ejecutivo señale como prioridad un plan que proteja la música grabada y desarrolle su distribución digital. Hemos llegado hasta aquí solos y sin ayudas, es más, con muchas dificultades, asumiendo grandes inversiones y un alto porcentaje de riesgo", ha dicho Guisasola.

MANUEL CARRASCO: A LA CABEZA

El artista Manuel Carrasco fue el más vendido durante 2016, con su octavo álbum, 'Bailar el viento'. Es la primera vez que Carrasco se coloca en lo más alto de la clasificación anual, que en lo que lleva de década se había visto liderada por Sergio Dalma (2009 y 2010), Pablo Alborán (del 2011 al 2014) y Alejandro Sanz (2015). 'Bailar el viento' se coloca en esa posición de privilegio con 89.500 unidades, mientras que su más inmediato perseguidor, 'Quítate las gafas' (Melendi), se queda en 53.500.

Las cifras de ventas de álbumes mantienen el predominio por parte de los artistas españoles con algunas excepciones, entre ellas a británica Adele, que con su '25' ya había alcanzado la cuarta plaza en 2015, y se coloca tercera al sumar otros 45.600 unidades vendidas el pasado año.

La banda Coldplay también prolonga la vigencia de 'A head full of dreams', en el noveno puesto con casi 29.000 copias. La banda sonora de 'Soy luna' se sitúa en la posición 16 con 23.400 copias, y Metallica, con el reciente 'Hardwire to self destruct', rozan los 20.000 discos y ocupan el número 19.

Son los únicos nombres foráneos en el Top 20, en el que constan, por este orden, Dani Martín ('La montaña rusa'), David Bisbal ('Hijos del mar'), Malú ('Caos'), Vanesa Martín ('Munay') o la banda de chicas Sweet California ('Head for the stars') y duodécimas gracias al recién publicado '3'.