Los 10 peinados que nos enamoraron de los Goya

Melenas sueltas o recogidos, peinados texturizados o pulidos, rayas laterales o en medio, todo tuvo cabida en la noche de los Goya. Este fin de semana os hacímos un repaso de los beauty y hoy queremos repasar los mejores hairstyles -desde el prisma de una estilista como Andressa Santana- de la fiesta del cine español.

LA MELENA OCHENTERA DE MANUELA VELLÉS

El look ochetentero vuelve con más fuerza que nunca esta temporada. Manuela Vellés lucía un lob capeado con ondas rotas, flequillo muy ladeado y levantado, con volumen extra de efecto toques de espuma como los que tanto de utilizaban en la década. Además, la actriz sorprendió luciendo un nuevo color castaño rojizo muy diferente al rubio al que nos tenía acostumbrados.

RECOGIDO LADEADO DE PENÉLOPE CRUZ

Reinventar un recogido no es fácil y mucho menos no repetir look cuando saltas de una alfombra roja a otra, como Penélope Cruz. En esta ocasión, la actriz más esperada lució un favorecedor recogido dejando suelto y ladeado un fequillo XL.

SEMIRECOGIDO LADY DE SILVIA ABASCAL

La actriz eligió un elegante semirecogido con algo de volumen en la coronilla, similar al que lució Natalie Portman en la reciente gala de los Globos de Oro. Sencillo y en perfecta armonía con su vestido Armani Privé, creando un look acertado que no dejó indiferente.

EL TOP KNOT DE CLARA LAGO

No pasó indiferente con su moño alto estilo messy al que añadió una original trenza de doble cabo. Un estilo que le sirvió a la actriz para completar su look de inspiración grecorromana.

LA MELENA SWAG DE ALEXANDRA JIMÉNEZ

Con largo midi, la actriz eligió una melena suelta con onda natural y flequillo largo abierto, un corte swag acertado que le aportaba mucho movimiento y frescura.

LA COLETA DE MACARENA GARCÍA

La actriz cautivó con su coleta alta casual y algo despeinada. Un peinado muy de tendencia que aportó un aire naif y desenfadado buscando el contrapunto a su espectacular y sexy palabra de honor.

LA MELENA TEXTURIZADA DE NATALIA MOLINA

Con raya lateral y peinado con onda rota, el estilo natural y fresco se impone en la alfombra roja frente a las ondas retro marcadas que se toman un descanso.

EL PIXIE DE ANNA CASTILLO

La actriz revelación lució un acertado pixie con flequillo, texturizado que le favorecía enormemente. Perfecto y sencillo para recibir su galardón.

EL MOÑO DE BAILARINA DE ELENA BALLESTEROS

Espectacular con un moño de bailarina muy pulido y con raya en medio, que ganaba volumen en la parte de atrás. Un look perfecto para rostros ovalados y facciones armónicas como los de la actriz.

FALSO BOB DE MICHELLE JENNER

La actriz apostó por un recogido falso bob con onda natural, aportándole estilo y frescura al Dior que lució en la fiesta del cine español.