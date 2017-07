La performance (IN)FLEXIONES clausura este viernes ARTEFACTO

Etiquetas

Verónica Peña y Hector Canonge cierran el viernes a las 20,30 horas en la Plaza de la Oficina de Turismo de Logroño el Festival de Cultura Joven ARTEFACTO con una performance que trata temas referentes a la experiencia migratoria y los retos personales.

Toda esta semana se puede visitar en La Gota de Leche la exposición (IN)FLEXIONES, una muestra con vídeos y fotografías de la obra individual y colaborativa de Verónica Peña y Hector Canonge que incluye una selección de objetos, algunos de los cuales se utilizarán para la realización de la performance que clausurará ARTEFACTO el próximo 7 de julio a las 20,30 horas en el mismo lugar.

Tal y como aclara la organización encargada del evento, es una "performance colaborativa en la que a través del movimiento corporal y del uso de materiales cotidianos, los artistas tratan temas referentes a la experiencia migratoria y los retos personales".

Tras coincidir en varios programas y festivales de Performance Art, Peña y Canonge comenzaron a trabajar en una serie de colaboraciones sobre temas de identidad, intercambio cultural y dinámicas migratorias. El trabajo de los artistas, que se centra en la práctica del arte de la performance, tiene un "carácter interdisciplinar".

Peña y Canonge han mostrado su trabajo en varios centros de arte de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, e IN(FLEXIONES) es parte del proyecto multidisciplinar DERIVAS y JORNADAS, que los artistas presentan en varias ciudades de España y Portugal del 28 de junio al 27 de julio.

HECTOR CANONGE & VERÓNICA PEÑA

El trabajo colaborativo de Hector Canonge y Verónica Peña tiene un carácter interdisciplinar y se centra en la práctica del Arte de la Performance. Ambos, residentes en Estados Unidos, se conocieron en Alemania en el año 2014 durante su participación en el Month of Performance Art Berlin.

Tras coincidir internacionalmente en varios programas y festivales de performance, los artistas comenzaron a trabajar en una serie de colaboraciones sobre temas relacionados con la identidad, la migración, el intercambio cultural y el entendimiento humano.

Han presentado su trabajo conjunto en varios centros de arte en Nueva York: De Lo Ajeno (Of Others), en el Queens Museum, De lo Lejano (Of The Distant), en Panoply Performance Lab, De Lo Posible (Of Possibilities), en el teatro Triskelion Arts, y De Lo Nuestro (Of Ours), en el espacio cultural The Woods Cooperative.

Hector Canonge vive en Nueva York, donde estudió Literatura Comparativa, Cinematografía, New Media Arts y obtuvo su postgrado en Integrated Media Arts en la City University of New York. Su obra integra el uso de nuevas tecnologías, artes mediáticas, narrativas cinematográficas, arte conceptual, relacional y de la performance.

Su trabajo, auspiciado por fundaciones americanas y europeas, ha sido presentado en exposiciones y programas internacionales de los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

Canonge ha creado iniciativas independientes como: ITINERANT, Festival Internacional de Performance de NYC; ARTerial PERFORMANCE LAB, APLAB, red transcontinental de Performance Art de las Américas; PERFORMAXIS, programa de residencia para el intercambio de artistas; AKTIVAGANTE, Encuentro Nacional de Arte de Acción; y PERFORMEANDO, programa para artistas Hispanos de los Estados Unidos y Europa.

En Nueva York, el artista inició y organiza los programas de performance: TALKaCTIVE y LIVEART.US, que se realizan en el Queens Museum, así como el proyecto de Arte de Acción CENTIPEDE. que se ha presentado en el Bronx Museum of the Arts y el teatro alternativo JACK.

Su obra ha sido publicada en el New York Times, Art Forum, Art in America, Hispanic Magazine y Hyperallergic, en la que aparece incluido dentro de la lista de personalidades notables del arte contemporáneo y de la performance.

Verónica Peña es una artista interdisciplinar española que vive y trabaja en Estados Unidos. Su obra explora los temas de la ausencia, la separación, y la búsqueda de la armonía a través del arte de la performance. Tiene especial interés en las políticas migratorias, la eliminación de barreras, el diálogo intercultural y el reconocimiento de la mujer.

Su trabajo reciente conlleva una serie de performances participativas que, partiendo de la confianza, buscan generar momentos compartidos entre extraños. Peña, al igual que su compañero, ha expuesto en múltiples países de Europa, Asia y América.

En Estados Unidos, su obra ha sido presentada en Times Square, Armory Show, NYU's Hemispheric Institute, Queens Museum, School of the Art Institute of Chicago, Grace Exhibition Space, Triskelion Arts, Momenta Art Gallery, Gabarron Foundation, Purdue University, Stony Brook University, Dumbo Arts Festival, y Consulado de España en Nueva York, entre otros.

Por otro lado, en España, su obra ha sido expuesta en Casa de América, Fundación Antonio Saura, Museo Orus, Fundación Ibercaja, Fundación Caja Rioja, y Universidad Politécnica de Valencia, entre otros. Peña ha recibido reconocimientos tales como las becas Sócrates, Erasmus, Universidad Complutense de Madrid (Taller de Juan Genovés), y ha sido nominada para la Dedalus Foundation.