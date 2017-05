Unas 50.000 personas disfrutarán del 'WAM', que llenará Murcia de música, danza, arte y cine hasta el domingo

Etiquetas

Se esperan 20.000 personas cada día en el recinto de La Fica y se calcula que unas 10.000 participarán en las actividades paralelas

Apenas dos meses después de su anuncio oficial, 'WAM Estrella de Levante' ya está aquí. En apenas unas horas, el nuevo festival murciano arranca con las actividades de su primera edición. Un debut en el que espera acoger la visita de más de 50.000 personas a sus diferentes propuestas musicales y culturales y que llenará hasta el domingo la ciudad de música, danza, arte y cine.

Con un ojo puesto en el recinto de conciertos de La Fica el viernes y el sábado, por el que pasarán artistas como Future Islands, Editors, Orbital, Trentemoller, Lori Meyers, Fangoria o White Lies, y otro en la ciudad de Murcia, donde diferentes espacios públicos y privados acogerán conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y proyecciones de documentales.

Así, esta tarde, a las 20.30, dos actividades arrancan de forma paralela: en la Filmoteca de la Región, el IBAFF y José Ramón da Cruz presentan 'Geometría del Esplendor', el documental que recoge la trayectoria del mítico grupo de música industrial Esplendor Geométrico.

A la misma hora, la inauguración oficial de la exposición 'Jóvenes creadoras' en LOFT113 estará acompañada a los platos (musicales) por 'Marina te lo pincha' y en lo culinario por el equipo de Chocolat, en el arranque del ciclo 'Somos Grrl!', que pretende poner en valor la creación artística de la mujer.

El documental 'Maria Callas: La Divina-A Portrait' y las exposiciones de Carlos Garaicoa (arquitectura) en el Centro Párraga y de Peter Greenaway (pintura) en la Sala Verónicas completan la programación de esta jornada inaugural, que se cerrará por todo lo alto en la Sala REM con el concierto-homenaje de Cápsula al Ziggy Stardust de David Bowie.

Este miércoles, la programación de 'WAM Estrella de Levante' se expande a nuevos espacios, como la Sala Musik, y a nuevos sonidos, como el post-punk electrónico de Samonik, el rock de Fat White Family o el pop de Lidia Damunt, así que este es solo el pistoletazo de salida.

PLATAFORMA "PARA NUESTROS CREADORES"

El festival 'We Are Murcia (WAM)', que cuenta con el patrocinio de empresas e instituciones entre las que destacan la Comunidad, el Ayuntamiento de Murcia y Estrella de Levante, 'ocupará', así, diferentes salas de la ciudad, como la Filmoteca de la Región, con un ciclo de documentales y el Auditorio Víctor Villegas, que recibirá el sábado a la Compañía Nacional de Danza.

Una amplia programación "con unas previsiones inmejorables" que tendrá la música como principal protagonista, con dos intensas jornadas que se celebrarán el viernes 5 y el sábado 6 de mayo en el recinto de La Fica, que contará con numerosas actividades gratuitas y en la que participará una amplia representación de artistas de la Región, ha destacado la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional en funciones, Noelia Arroyo, durante la presentación, celebrada en el Centro Párraga.

Acompañada de la directora general de Bienes Culturales, María Comas, la concejala de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, y el director de Producciones Baltimore y del WAM, José Manuel Piñero, ha resaltado que "será una magnífica plataforma para nuestros creadores, así como para promocionar la Región de Murcia como destino cultural y de ocio".

En este sentido, Piñero ha señalado que, a día de hoy, ya está confirmada la presencia de 20.000 personas cada día en el recinto de La Fica, y se calcula que alrededor de 10.000 personas participarán en las actividades paralelas organizadas en los diferentes espacios de la ciudad durante la semana. Además, alrededor del 40 por ciento del público llegará de otras ciudades y regiones.

"Será un gran festival en el que se ha tenido en cuenta a todos, también a los vecinos" y que nace con muy buenas sensaciones "y objetivos conseguidos", aunque "todo se hace con intención de mejorar y crecer", ha señalado preguntado por los límites del proyecto, que ha sido organizado en un par de meses, apuntando para la próxima edición, hacer un camping y destacando las cualidades de Murcia y el talento de la cantera.

Además, el festival, que, según Arroyo, "dará mucho de que hablar", está contribuyendo, no solo al turismo, "sino a la dinamización del empleo en la Región", ya que un total de 739 personas están trabajando o lo harán durante el montaje, el desmontaje y el desarrollo del WAM, a lo que hay que sumar también los 56 proveedores de la Región con los que se cuenta para esta primera edición de 'We Are Murcia', ha enfatizado la consejera.

Según estos datos, "el WAM supondrá un importante revulsivo económico para la ciudad y la Región", ha afirmado la consejera de Cultura en funciones, quien ha recordado "el reto que ha supuesto la puesta en marcha de la primera edición de este festival multidisciplinar que también apuesta por fines sociales, por la sostenibilidad y el medio ambiente".

Y es que, tal y como ha explicado el director del festival, el dinero de los vasos reutilizables que se usarán en el recinto (25 céntimos por vaso) irán destinados a una asociación o entidad que trabaje para la recuperación del Mar Menor.

Por su parte, la concejal Rebeca Pérez ha insistido en que la celebración del WAM supondrá "un gran beneficio" para la ciudad, tanto por la ocupación hotelera como por los establecimientos de hostelería, "con una ventaja añadida, que es permitir, con las actividades programadas, que Murcia se convierta en un enorme escenario abierto a todos los ciudadanos".

CERCA DE 80 GRUPOS, SOLISTAS Y DJ'S

De tal forma que, tanto por el recinto de La Fica (en las jornadas de viernes y sábado) como por los escenarios que se ubicarán en la plaza de Santa Catalina, plaza de la Universidad y jardín de la Fama, así como las salas REM, Musik y Garaje Beat Club, pasarán cerca de 80 grupos, solistas y Dj's.

De ellos, un total de 23 grupos y artistas son de la Región, desde jóvenes promesas como Aire Canadá hasta bandas consolidadas como Second. Ellos compartirán cartel con referentes internacionales como Orbytal, Editors y White Lies, así como con bandas nacionales como Lori Meyers, Fangoria o Los enemigos.

La música en 'We Are Murcia' se complementará con otras artes como la danza, el arte contemporáneo, el cine, la literatura y, además, se organizará una 'ruta gastronómica' y otra 'ruta shopping' a la que se han adherido numerosos bares, restaurantes y comercios.

La Compañía Nacional de Danza ofrecerá el sábado, bajo la dirección del bailarín y coreógrafo cartagenero José Carlos Martínez, una esperada actuación en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia para la que podrán obtener descuentos quienes muestren su pulsera del WAM, y en la Filmoteca de la Región comienza hoy un amplio ciclo de documentales sobre música.

Asimismo, Café Ficciones acogerá este miércoles y el jueves (20.00 horas) las presentaciones de los libros 'Sueños eléctricos. 50 películas fundamentales de la cultura rock' e 'Indie y rock alternativo'.

El arte ocupará una importante parcela de la programación con las exposiciones ya inauguradas de la Sala Verónicas ('Body Parts', de Peter Greenaway) y el Centro Párraga ('Prêt-à-porter', de Carlos Garaicoa).

A estas muestras se unirá la propuesta multidisciplinar 'Creadoras murcianas', que reunirá obras de jóvenes artistas como Mar Sáez, Mercedes Abellán, Tatiana Abellán, Julia Lomo, Aíta Salinas y Cristina Ayuso. La exposición se inaugura esta tarde en LOFT113 (20.00 horas) y estará abierta hasta el viernes, acogiendo conciertos acústicos y sesiones de dj.

Todas las actividades incluidas en la programación de 'We Are Murcia (WAM) Estrella de Levante', así como su horario y la información sobre la entradas para las actividades que no son gratuitas, está disponible en la página web del festival, www.wammurcia.es.