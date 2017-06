El pintor Antonio López: "Estoy en el momento de vida con más obras empezadas"

Etiquetas

Ve el panorama artística y mundial "como si tuviera un cólico"

El pintor hiperrealista Antonio López ha explicado este miércoles que se encuentra en el momento de su vida con más obras artísticas empezadas: "Sale un número tan alto que me da vergüenza. No llegan a 100 pero casi".

"Me da vergüenza porque es una cosa tan infrecuente que a mi mismo me resultó claramente llamativo. Siempre he trabajado así con numerosas cosas a la vez. Toda la vida, pero no tantas", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Antes de recoger la tarde de este miércoles la Medalla de Oro del Reial Cercle Artístic de Barcelona, ha explicado que, pese al gran número de obras en proceso, los proyectos no varían, y la temática es la misma que cuando empezó a pintar.

CIUDADES, VIVIENDAS Y FLORES

La figura humana, su entorno, la ciudad, las viviendas y las flores son las grandes cuestiones que abordan sus pinturas hiperrealistas, la mayoría surgidas de su voluntad creativa, y solo algunas pocas por encargos.

"Yo creo que el artista decidió ser libre hace ya más de un siglo y separarse del encargo para poder hacer su voluntad totalmente", ha observado López (Tomelloso, 1936).

Preguntado por cómo ve la situación del arte actual, ha dicho: "Lo veo revuelto, como el mundo, como si tuviera un cólico. Aunque ha tenido muchos la Humanidad".

Ha hablado de la falta de financiación para los museos, para el cine y para muchos ámbitos, si bien ha defendido que los gobiernos son "bastante generosos" para el arte, más que en otras épocas, a su juicio.

MEDALLA CERCLE ARTÍSTIC

El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha entregado su máximo reconocimiento al pintor como homenaje a los méritos artísticos que ha alcanzado hasta convertirse en uno de los máximos representantes del realismo contemporáneo español.

El pintor ha celebrado poder recoger este premio: "Es un reconocimiento de la sociedad que te hace pensar que lo que haces a los demás les importa y lo agradecen".

PADRE DE INFLUENCIAS

Considerado padre de la escuela hiperrealista madrileña, el estilo de Antonio López ha influenciado a artistas como Cristóbal Toral y Manuel López Villaseñor.

El artista, heredero de la influencia de su tío pintor con el mismo nombre, fue el artífice del Retrato de la familia de Juan Carlos I después de 20 años de recibir el encargo, y ha recibido el Premio Príncipe de Asturias (1985) y el Premio Velázquez de las Artes Plásticas (2006).

LIBRO DE LA INSTITUCIÓN

El presidente del Reial Cercle Artístic, Josep Fèlix Bentz, ha significado el "honor y gran placer" que supone la visita de López a la institución y el hecho de que pueda formar parte del libro de la entidad, en la que figuran grandes nombres como Joan Miró.

Antes de recibir la distinción, el pintor ha visitado los talleres del Reial Cercle Artístic, y ha protagonizado una charla distendida sobre su vida de pintor y del panorama artístico actual.

"También es misión del Reial Cercle Artístic promover la cultura y las artes plásticas", ha subrayado Bentz, feliz de entregar la máxima distinción de la entidad al pintor de 81 años.