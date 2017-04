Una retrospectiva reivindica la obra de Joan Castejón, un "estallido de libertad" en la Chirivella Soriano

Etiquetas

El artista alicantino Joan Castejón (Elche, 1945) repasa sus 50 años de trayectoria en la Fundación Chirivella Soriano con una "reivindicativa" retrospectiva sobre su obra que abarca desde primeros dibujos carcelarios en los años 60, pintados con cera y a dedo, hasta los óleos más recientes, todos ellos "estallidos de vida y máxima expresión de libertad" impregnados de humanismo. Además, se podrán ver por primera vez tres de sus esculturas de bronce.

En definitiva, un recorrido a través de una "cuidada selección" de 60 piezas, que busca llevar al visitante a una "plaza para la reflexión que le permita no ceder ni un milímetro de su libertad personal".

Así lo ha asegurado el presidente de la Fundación, Manuel Chirivella, durante la presentación de la exposición junto al propio artista; el comisario de la muestra, Carlos Arenas, y el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont.

La muestra, se podrá visitar hasta el 3 de septiembre en el Palacio Joan de Valeriola de València, reúne las mejores obras que ha creado a lo largo de 50 años de trabajo, --en su mayoría procedentes de colecciones privadas--, "con el ser humano en el centro" de su arte, ha apuntado el comisario Arenas.

Así, se adentra en el amor, el miedo, la soledad o el compromiso social y político, la paz, la historia, la guerra, la crisis de los refugiados, ya sea a través de retratos, homenajes artísticos o paisajes fantásticos. Según el comisario "estos temas guardan una estrecha vinculación con el ser humano y con la realidad de nuestra época y son plasmados por el artista para hacernos partícipes de su discurso vital".

CASTEJÓN, "UN IDIOMA PARALELO"

Según el propio Joan Castejón, durante más de 5 décadas, ha creado un "idioma paralelo" con sus dibujos y pinturas que nace de su "necesidad de comunicarse". A través de los años ha ido "ampliado la mirada desde lo más urgente hasta territorios más misteriosos en los que la razón no hace pie" y donde quizá sea "un poco metafísico", ha apuntado.

Eso sí, donde más cómodo se siente es en el dibujo, ahí es donde le resulta "más fácil y directo materializar las ideas más urgentes", todo aquello que le preocupa: "las historias que ocurren en el mundo como el hambre, las guerras... son cosas que no te dejan tranquilo", ha admitido, y que, en su caso, toman protagonismo por delante de la metafísica.

"No puedo huir, como ser humano, de cualquier cosa que ocurre", ha confesado, en cualquiera de sus facetas artísticas. Y para reflejar lo que ocurre, "soy un inventor de imágenes", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que, ya sea en sus creaciones más expresionistas o surrealistas, en sus dibujos sobre la anatomía humana y la metamorfosis o en sus cuadros paisajísticos: "no me siento desligado de ningún movimiento ni tiranizado por ninguna vanguardia. Esa libertad me la he regalado yo", ha manifestado.

En cualquier caso, sí se siente "parte de esa familia del arte o de artistas con una poderosa vocación" y se sigue "deslumbrando" con la obra de Rembrandt, Velázquez o Picasso, y con autores de la literatura y la poesía.

Lo que no suele exponer Castejón son sus esculturas, ha comentado. Sin embargo, en esta retrospectiva se podrán ver, por primera vez, tres bustos de bronce que representan las cabezas de sus amigos Arcadi Blasco, Salvador Soria y Antoni Miró. "Mis amigos más queridos los tengo casi todos representados en cabezas de bronce", ha comentado.

DETENIDO EN VALÈNCIA UN 1 DE MAYO

Su vinculación con la ciudad de València se remonta a sus tiempos de estudiante. Tras asistir como alumno libre a la escuela de Bellas Artes de San Carlos en València y celebrar en 1966 su primera exposición en la misma ciudad, fue detenido en una manifestación del 1 de mayo en 1967 y encarcelado por el gobierno franquista durante tres años. De aquellos tiempos, todavía conserva buenas amistades en esta ciudad, ha comentado.

En el año 1999 la Fundación Bancaja expuso algunos de sus dibujos y en el año 2005 el IVAM mostró su serie sobre el Quijote, pero nunca se había organizado una exposición que abarcara toda su trayectoria en la Comunitat.

"UNA EJERCICIO DE JUSTICIA"

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha destacado que esta muestra monográfica está en la línea de "revisar la trayectoria de artistas valencianos para construir un mapa del arte valenciano". Además de dar apoyo a jóvenes creadores para estimular su carrera, se persigue realizar un "ejercicio de justicia con quienes llevan toda una vida trabajando", ha subrayado.

Pérez Pont ha expresado su satisfacción "por traer a València la obra de un autor alicantino que ha sido reconocida a nivel internacional como puede verse en la película documental que se presentó en el MOMA de Nueva York en el año 2015".